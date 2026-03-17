“La reforma tributaria se presentará de nuevo el 20 de julio”: Gustavo Petro lanza anuncio desde el consejo de ministros

Este lunes en la noche, el presidente Gustavo Petro citó a su gabinete para un consejo televisado de ministros. El tema era la reforma agraria, pero, como es usual, se refirió a múltiples temas.

El primer mandatario habló de nuevo sobre la tesis con la que ha argumentado su intento de constituyente: el bloqueo institucional y aseguró que tomará acciones:

“No tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma y no queda sino este último trato,la reforma tributaria se presentará de nuevo el 20 de julio como proyecto de ley“.

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El presidente no dio detalles sobre qué nuevos impuestos plantearía en esa reforma. Lo que sí dijo es que al lado de esta inciativa se presentaría también un nuevo proyecto de reforma a la salud.

“No tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma y solo queda este último camino. La reforma tributaria se presentará de nuevo el 20 de julio como proyecto de ley”, aseguró el presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/emDzv5GC05 — Revista Semana (@RevistaSemana) March 17, 2026

La iniciativa llama la atención si se tiene en cuenta que el primer mandatario termina su periodo el próximo 7 de agosto.

“No las quebramos nosotros”

El presidente se despachó nuevamente contra las EPS. En su consejo de ministros hizo varios anuncios que sacudirían de nuevo el sistema de salud. El más grande fue la orden que impartió de liquidar estas compañias intervenidas y en mala situación financiera.

“Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato”.

“Lo que sí sería un suicidio para Colombia es sacar 50 billones de pesos del Gobierno para trasladarlos a pagar la deuda de las EPS, que es pagar la deuda a los dueños privados de las EPS; es mejor que se liquiden, por lo menos no producimos ese daño a la estabilidad fiscal de Colombia”, agregó.

Según Petro, sus políticas de salud nada tienen que ver con la situación actual de las EPS. “No las quebramos nosotros, les dimos más dinero que nunca...Dejen de pensar en ayudarles a los dueños privados de las EPS, no se lo merecen, se robaron el dinero de la salud desde hace décadas. Lo que pasa es que la fiscal no investiga, ya no me tengo que retractar”, aseguró.

Un informe de la Contraloría demostró cómo la situación de las EPS que el gobierno había intervenido era crítica y mucho peor que cuando estaban en manos de los operadores privados. Por años, las EPS se han quejado de un ahogo financiero por parte del gobierno.