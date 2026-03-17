El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó a SEMANA que las acusaciones hechas por el presidente Gustavo Petro sobre posibles bombardeos del ejército ecuatoriano en territorio colombiano son falsas.

“Falso, estamos atacando estructuras narcoterroristas en territorio ecuatoriano, que el gobierno de Petro deja pasearse por la zona”, dijo Noboa a SEMANA.

Ecuador empieza los 15 días de operaciones contra el narcotráfico con apoyo de Estados Unidos

“Nosotros hemos dictado toque de queda del 15-30 por operaciones militares y policiales, En las últimas 72 horas, se fue la familia de Fito (el que era más buscado del Ecuador) a Colombia”, confirmó Noboa a este medio.

“Acá estamos en operativos fuertes y nos quieren afectar”, dijo el presidente ecuatoriano a SEMANA.

Gusatvo Petro y Daniel Noboa Foto: Presidencia / AP

El presidente de Colombia denunció un bombardeo por parte de Ecuador en el lado colombiano de la frontera, donde operan grupos narcotraficantes, y advirtió que espera los resultados de una investigación para evitar “ir a una guerra”.

El mandatario, que sostiene una disputa comercial con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, aseguró que su gobierno tiene pruebas de un ataque con una “bomba” lanzada desde un avión cerca de la línea limítrofe.

“Están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados” ilegales, dijo durante una reunión televisada con sus ministros.

🇨🇴🇪🇨 | LO ÚLTIMO: Gustavo Petro denunció que el territorio colombiano "está siendo bombardeado desde Ecuador".



Dijo que se encontró una bomba en la zona fronteriza que, según él, fue "lanzada desde un avión".



Afirmó que los responsables no son grupos armados irregulares, y… pic.twitter.com/eOjPjj6lRj — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 17, 2026

Petro agregó que pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que “actúe” ante este supuesto bombardeo.

“Pedí que llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra”, añadió, sin precisar la fecha en la que realizó la solicitud.

El mandatario colombiano no precisó cuándo habría sucedido el supuesto ataque, que está siendo investigado para “tomar las decisiones”.

El FBI abrió su primera oficina en un país vecino de Colombia para “para identificar” y “desmantelar” a narcotraficantes

“Me enorgullezco de haber sacado a Colombia del peligro de misiles, que están cayendo por todo el mundo ahora. Es una época de misiles, una muerte a la humanidad, amenaza tras amenaza”, agregó Petro.

Cabe recordar que ambos países iniciaron la guerra comercial en enero, cuando Quito anunció el establecimiento de un gravamen del 30% a productos colombianos, después de incrementar en más de un 90% la tarifa del transporte de petróleo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano.

Ejército Ecuatoriano militares del Batallón Mayor Galo Molina de Tulcán El Chical provincia de Carchi Ecuador en zona fronteriza con Nariño Colombia Foto: Guillermo Torres / Semana

Petro respondió con la misma medida y, pese a diferentes esfuerzos diplomáticos, la crisis se mantiene.

Noboa es muy cercano a Washington y su país forma parte del llamado “Escudo de las Américas”, una alianza de 17 países del continente creada recientemente para enfrentar amenazas de seguridad.

Colombia no hace parte de ese acuerdo anunciado por Trump, que pasó de ser un enemigo de Petro a acercarse a él tras una reunión en la Casa Blanca el 3 de febrero.

Con información de AFP y Europa Press*