El FBI abrió su primera oficina en un país vecino de Colombia para “para identificar” y “desmantelar” a narcotraficantes

El FBI tendrá una oficina permanente en Ecuador para trabajar con la policía local en investigaciones sobre crimen organizado, lavado de dinero y corrupción, dijo el ministro del Interior, John Reimberg.

El acuerdo es un nuevo capítulo en la cooperación contra el crimen entre Ecuador y Estados Unidos, cuya relación se estrechó desde la llegada al poder del derechista Daniel Noboa en 2023.

Ecuador forma parte de la alianza de 17 países creada por el mandatario estadounidense Donald Trump para combatir a los cárteles del narcotráfico en el continente.

La alianza se selló el sábado último en una cumbre reunida en la ciudad estadounidense de Miami bajuo el nombre de “Escudo de las Américas”.

“Ahora lo que cambia es que tenemos ya agentes del FBI permanentemente en Ecuador trabajando con una unidad de la Policía Nacional que se ha estructurado para que puedan trabajar en conjunto”, declaró Reimberg a periodistas.

El funcionamiento de la oficina “arranca de forma inmediata”, enfatizó.

La inauguración de la primera Oficina Federal de Investigación del FBI en Ecuador es un “hito estratégico y operativo”, según la embajada de Estados Unidos en Quito.

Muchas capitales latinoamericanas - entre ellas Bogotá, Brasilia, Ciudad de México y Buenos Aires - albergan desde hace años oficinas del FBI dentro de las embajadas estadounidenses.

“Mejoramos nuestra capacidad conjunta para identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas y financian el terrorismo”, dijo Lawrence Petroni encargado de negocios de la embajada, según el mensaje publicado en X.

La cooperación entre Quito y Washington incluye el intercambio de información estratégica, apoyo en operaciones militares de la mano del Comando sur y entrenamiento a las fuerzas de seguridad.

La semana pasada Ecuador bombardeó, con apoyo de Estados Unidos, un campamento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la guerrilla colombiana de las FARC, que opera en la frontera entre ambos países.

Reimberg comentó que la Policía ecuatoriana creó una nueva unidad para trabajar en investigaciones con el FBI.

Al ser consultado sobre críticas de la oposición, Reimberg se limitó a decir que “son gente que está a favor del caos, que está a favor de la criminalidad”.

Los ecuatorianos votaron “no” al regreso de bases militares extranjeras al país en un referendo en noviembre promovido por Noboa.

Estados Unidos tuvo por una década una instalación de la Fuerza Aérea en Manta, principal puerto pesquero ecuatoriano, de los más estratégicos para el comercio exterior y un bastión narco.

