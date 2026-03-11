MUNDO

El FBI abrió su primera oficina en un país vecino de Colombia para “para identificar” y “desmantelar” a narcotraficantes

Su objetivo será también atrapar a quienes lavan dinero, contrabandean armas y financian el terrorismo.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
11 de marzo de 2026, 8:13 p. m.
Apertura de la primera Oficina Federal de Investigación del FBI
Apertura de la primera Oficina Federal de Investigación del FBI Foto: X/@USembassyEC

El FBI tendrá una oficina permanente en Ecuador para trabajar con la policía local en investigaciones sobre crimen organizado, lavado de dinero y corrupción, dijo el ministro del Interior, John Reimberg.

El acuerdo es un nuevo capítulo en la cooperación contra el crimen entre Ecuador y Estados Unidos, cuya relación se estrechó desde la llegada al poder del derechista Daniel Noboa en 2023.

Ecuador forma parte de la alianza de 17 países creada por el mandatario estadounidense Donald Trump para combatir a los cárteles del narcotráfico en el continente.

Noboa confirma diálogo con Antonio Kast y señala falta de cooperación de Petro

La alianza se selló el sábado último en una cumbre reunida en la ciudad estadounidense de Miami bajuo el nombre de “Escudo de las Américas”.

Mundo

Donald Trump asegura que ganó la guerra, mientas Irán ataca petroleros frente a Irak

Estados Unidos

Mujer hondureña recupera su libertad en Texas tras pasar 22 años en prisión injustamente por la muerte de un bebé: lo que reveló la justicia

Mundo

Gran derrota de Claudia Sheinbaum: Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de la presidenta mexicana

Estados Unidos

Este es el paradero del hombre que se estrelló alrededor de la Casa Blanca, ¿por qué sigue cerrado el perímetro?

Mundo

¿Giro en el proceso judicial de Maduro?: Gobierno norteamericano reconoce jurídicamente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado

Mundo

Organizaciones de derechos humanos envían carta al presidente Petro de cara a encuentro con Delcy Rodríguez

Mundo

La ONU toma sorpresiva decisión: esta es la resolución sobre el conflicto en Oriente Medio, no firmada por China y Rusia

Deportes

FBI pone en alerta a Estados Unidos a 90 días del Mundial 2026: advierte la sorpresa que daría Irán en la costa oeste

Estados Unidos

El FBI divulga imágenes de un sospechoso armado vinculado a la desaparición de Nancy Guthrie

Estados Unidos

Exsubdirector del FBI plantea una teoría inquietante sobre las cartas de rescate de Nancy Guthrie: “Están jugando con la familia”

“Ahora lo que cambia es que tenemos ya agentes del FBI permanentemente en Ecuador trabajando con una unidad de la Policía Nacional que se ha estructurado para que puedan trabajar en conjunto”, declaró Reimberg a periodistas.

El funcionamiento de la oficina “arranca de forma inmediata”, enfatizó.

La inauguración de la primera Oficina Federal de Investigación del FBI en Ecuador es un “hito estratégico y operativo”, según la embajada de Estados Unidos en Quito.

Muchas capitales latinoamericanas - entre ellas Bogotá, Brasilia, Ciudad de México y Buenos Aires - albergan desde hace años oficinas del FBI dentro de las embajadas estadounidenses.

“Mejoramos nuestra capacidad conjunta para identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas y financian el terrorismo”, dijo Lawrence Petroni encargado de negocios de la embajada, según el mensaje publicado en X.

La cooperación entre Quito y Washington incluye el intercambio de información estratégica, apoyo en operaciones militares de la mano del Comando sur y entrenamiento a las fuerzas de seguridad.

La semana pasada Ecuador bombardeó, con apoyo de Estados Unidos, un campamento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la guerrilla colombiana de las FARC, que opera en la frontera entre ambos países.

Reimberg comentó que la Policía ecuatoriana creó una nueva unidad para trabajar en investigaciones con el FBI.

Estados Unidos explica por qué Colombia quedó fuera del Escudo de las Américas: Petro respondió

Al ser consultado sobre críticas de la oposición, Reimberg se limitó a decir que “son gente que está a favor del caos, que está a favor de la criminalidad”.

Los ecuatorianos votaron “no” al regreso de bases militares extranjeras al país en un referendo en noviembre promovido por Noboa.

Bombardeo en zona fronteriza entre Ecuador y Colombia.
Bombardeo en zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. Foto: Captura de pantalla

Estados Unidos tuvo por una década una instalación de la Fuerza Aérea en Manta, principal puerto pesquero ecuatoriano, de los más estratégicos para el comercio exterior y un bastión narco.

Con información de AFP*

VER MÁS

FBIEcuador