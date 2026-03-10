Política

Gustavo Petro responde a las críticas del presidente de Ecuador por su ausencia en cumbre antidrogas

El presidente colombiano, a través de X, se refirió a las palabras de su homólogo ecuatoriano.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 8:00 a. m.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Semana.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a las críticas que emitió su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, por su ausencia en la cumbre antidrogas que se desarrolló la semana pasada en Estados Unidos.

En entrevista con el periodista Luis Carlos Vélez, para Univisión, el mandatario del vecino país se refirió a la inasistencia de Petro, al igual que a la de Claudia Sheinbaum y Delcy Rodríguez.

En un fragmento, Vélez le preguntó a Noboa cómo interpretaba la ausencia de los mandatarios de Colombia, México y Venezuela en esa cita.

Daniel Noboa critica política antidrogas de Gustavo Petro: “El problema lo terminó pasando al otro lado de la frontera”

Esta fue su respuesta: “Que no quieren resolver el problema por alguna razón. No me adelanto ni quiero dar la razón específica. No veo el interés de resolver ese problema”, refiriéndose a la coyuntura de la lucha contra las drogas.

En ese mismo espacio, él agregó: “El presidente Petro estaba en el funeral del reverendo Jesse Jackson. Así que sí estaba cerca, por aquí, y no veo una intención real de acabar con estos grupos narcoterroristas”.

Gustavo Petro, a través de X, se refirió a las últimas palabras de Noboa: “Con gente como Jesse Jackson habría menos consumo de cocaína y fentanilo en EE. UU., y habría menos mafiosos con poder en América Latina”.

Gustavo Petro aseguró que Donald Trump llamará a Daniel Noboa para mediar en las relaciones entre Colombia y Ecuador

La relación entre Colombia y Ecuador está marcada por una fuerte tensión. Un conflicto arancelario por cuenta de la crisis de seguridad tiene en aprietos a los comerciantes.

La versión que se da en Quito es que el gobierno colombiano no estaría dispuesto a afectar a las organizaciones criminales.

La crisis la intentan resolver los ministerios de Relaciones Exteriores, al igual que las carteras de Defensa. Recientemente, se anunció una operación para afectar las redes de narcotráfico que están ubicadas a lo largo y ancho de la frontera, principalmente en la jurisdicción del departamento de Nariño.