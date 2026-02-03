Gustavo Petro aseguró que Donald Trump llamará a Daniel Noboa para mediar en las relaciones entre Colombia y Ecuador

A lo largo del martes, 3 de febrero de 2026, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con Donald Trump, en la cual se tocaron diversos temas fundamentales para la estabilidad de la región.

Uno de los principales aspectos que se manejó fue la actual crisis arancelaria que se vive entre Colombia y Ecuador. En entrevista con Caracol Radio, Petro se refirió a los principales aspectos que están generando dificultades en la frontera entre las dos naciones.

“El narcotráfico se está expandiendo hacia el sur, se está metiendo en Ecuador. Hoy, no hay policía naval o inteligencia más capaz en el mundo que la colombiana . Estamos dispuestos a ayudar a Ecuador para que el narcotráfico no se tome el país y a apoyar esa democracia”, destacó Petro.

Por otra parte, Petro anunció que Donald Trump llamará a Daniel Noboa para mediar en las relaciones entre Colombia y Ecuador: “Trump aceptó mediar en la guerra comercial de Colombia con Ecuador”, puntualizó Petro.

“Hay una bola de desinformación, la misma que había entre Trump y yo, entre Noboa y yo. Hay una fuerza que le interesa que los países rompan sus relaciones diplomáticas, porque son la mafia”, destacó el mandatario al medio citado.

