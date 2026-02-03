Economía

Gustavo Petro aseguró que Donald Trump llamará a Daniel Noboa para mediar en las relaciones entre Colombia y Ecuador

La información se da tras su reunión con el mandatario norteamericano.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

3 de febrero de 2026, 9:03 p. m.
Gustavo Petro, Donald Trump y Daniel Noboa
Gustavo Petro, Donald Trump y Daniel Noboa Foto: AP / Presidencia

A lo largo del martes, 3 de febrero de 2026, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con Donald Trump, en la cual se tocaron diversos temas fundamentales para la estabilidad de la región.

Uno de los principales aspectos que se manejó fue la actual crisis arancelaria que se vive entre Colombia y Ecuador. En entrevista con Caracol Radio, Petro se refirió a los principales aspectos que están generando dificultades en la frontera entre las dos naciones.

“El narcotráfico se está expandiendo hacia el sur, se está metiendo en Ecuador. Hoy, no hay policía naval o inteligencia más capaz en el mundo que la colombiana . Estamos dispuestos a ayudar a Ecuador para que el narcotráfico no se tome el país y a apoyar esa democracia”, destacó Petro.

Por otra parte, Petro anunció que Donald Trump llamará a Daniel Noboa para mediar en las relaciones entre Colombia y Ecuador: “Trump aceptó mediar en la guerra comercial de Colombia con Ecuador”, puntualizó Petro.

Macroeconomía

Precio del euro hoy: así se cotiza la divisa para este martes 3 de febrero en Colombia

Macroeconomía

Por el “no más petróleo, no más gas”, exportaciones mineroenergéticas cayeron más de 17 % en 2025

Cápsulas

CAF y la Fundación Rockefeller unen esfuerzos para fortalecer el desarrollo sostenible en América Latina

Macroeconomía

Dólar cambió la tendencia y cerró más caro en Colombia: precio oficial el 3 de febrero

Macroeconomía

Los factores que impulsaron el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Podrían seguir subiendo

Pensiones y cesantías

¿Cómo calcular monto de su mesada en Colpensiones si cuenta con 1.300 semanas?

Macroeconomía

Subsidio en Bogotá: hasta $21 millones para bajar la cuota del crédito

Mejor Colombia

Carta del gobernador de Nariño a los presidentes Trump y Petro: “No permitan que la esperanza de un pueblo que ya decidió por la paz sea defraudada”

Empresas

Comercio con EE. UU.: estos son los 10 datos económicos por los que Colombia requiere que la reunión Petro-Trump salga bien

Arcadia

Este es el vestido que le regalará Petro a Melania Trump, diseñadora da detalles sobre la prenda: “Más que una ruana, es una obra de arte”

“Hay una bola de desinformación, la misma que había entre Trump y yo, entre Noboa y yo. Hay una fuerza que le interesa que los países rompan sus relaciones diplomáticas, porque son la mafia”, destacó el mandatario al medio citado.

Noticia en desarrollo...

Más de Macroeconomía

Gustavo Petro, Donald Trump Daniel Noboa

Gustavo Petro aseguró que Donald Trump llamará a Daniel Noboa para mediar en las relaciones entre Colombia y Ecuador

Aún se desconoce el monto exacto de los euros hurtados a los adultos mayores en Bogotá.

Precio del euro hoy: así se cotiza la divisa para este martes 3 de febrero en Colombia

Petróleo de Venezuela, SA - PDVSA

Por el “no más petróleo, no más gas”, exportaciones mineroenergéticas cayeron más de 17 % en 2025

.

CAF y la Fundación Rockefeller unen esfuerzos para fortalecer el desarrollo sostenible en América Latina

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).

Dólar cambió la tendencia y cerró más caro en Colombia: precio oficial el 3 de febrero

Banco de la República. Inflación.

Los factores que impulsaron el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Podrían seguir subiendo

Este año, unos 120.000 colombianos, en su mayoría de altos ingresos y que están a más de diez años de la jubilación, se han pasado a Colpensiones, agravando el pasivo pensional de la entidad.

¿Cómo calcular monto de su mesada en Colpensiones si cuenta con 1.300 semanas?

El programa PBV incluye más de 40 desarrollos residenciales en todo el condado, ofreciendo unidades para diferentes necesidades y tamaños de familia.

Subsidio en Bogotá: hasta $21 millones para bajar la cuota del crédito

Embalse de Urrá, en el departamento de Córdoba

Y ahora Urrá sin producir energía, por alerta roja en el embalse. Vea las impresionantes imágenes

Esta es la decisión de la SIC frente al incremento del mínimo

Un fruver es sancionado por la SIC tras hallar irregularidades comerciales

Noticias Destacadas