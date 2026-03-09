MUNDO

Daniel Noboa critica política antidrogas de Gustavo Petro: “El problema lo terminó pasando al otro lado de la frontera”

El presidente de Ecuador habló sobre el apoyo de Estados Unidos a su país en la lucha contra los narcos en aire y tierra.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
9 de marzo de 2026, 7:32 p. m.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador
Daniel Noboa, presidente de Ecuador Foto: getty images

Una semana después del operativo del Ejército ecuatoriano contra los narcos en la frontera con Colombia, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habló con Luis Carlos Velez en su programa Línea de fuego, de Univisión, donde lanzó una dura crítica al presidente de Colombia.

Durante la conversación, Noboa aseguró que su homólogo colombiano Gustavo Petro no ha actuado de la mejor manera contra grupos ilegales en la frontera en los últimos años y que el problema migró a territorio ecuatoriano.

“No se ha hecho lo que se debió haber hecho en los últimos años y pues el problema lo terminó pasando al otro lado de la frontera. No me consta de que hay un acuerdo ni nada de ese tipo, pero lo que se ve es como que prácticamente, ‘no, no, señores, crucen la frontera, hagan el desmadre al otro lado’”, dijo el mandatario ecuatoriano.

Daniel Noboa Gustavo Petro
Daniel Noboa y Gustavo Petro. Foto: Presidencia de Educador / Presidencia Colombia

Noboa también le dijo al periodista Luis Carlos Vélez que su país ha sufrido en gran medida por la droga que entra desde Colombia y han invertido millones de dólares para tratar de detener el problema enfrentando a grupos armados ilegales.

Confidenciales

Donald Trump visitó el restaurante venezolano El Arepazo durante su visita en Doral

Mundo

Trump respondió a pregunta sobre cuándo terminará la guerra en Irán y dijo estar listo para golpear “muy, muy duro”

Estados Unidos

Profesor de EE. UU. fue asesinado en una broma de estudiantes: viuda sorprende con su petición

Mundo

Donald Trump amenaza a Cuba en plena rueda de prensa: “Puede que no sea una toma amistosa”

Mundo

Irán acusa a EE. UU. e Israel de dañar patrimonio histórico protegido por la Unesco

Mundo

Las impresionantes imágenes de cazas de EE.UU. patrullando el espacio aéreo venezolano que son tendencia en redes sociales

Mundo

Donald Trump sorprende con nueva postura sobre guerra en Irán: “El final solo lo tengo claro yo”

Confidenciales

Bukele, Milei y Noboa llegan a cumbre organizada por Trump en la Florida

Mundo

Ecuador expulsó al embajador de Cuba y a toda la misión diplomática del país, ¿cuáles fueron las razones?

Mundo

El temido narcotraficante Pipo, líder del Cartel los Lobos, acusó al presidente Daniel Noboa de ordenar el asesinato de Fernando Villavicencio

“Hemos sufrido por eso. La gran mayoría de la droga que entra al Ecuador viene desde Colombia, más del 70 % viene de Colombia, el otro, el resto, viene del sur, de producción boliviana o producción peruana”, aseveró.

“Si no hay un control en las plantaciones, si no hay un control en la zonas donde ha crecido en la producción de hoja de coca, jamás se va a poder combatir esto. Es oferta y demanda, si es que hay oferta, va a encontrar pues al final algún tipo de demanda”, resaltó.

Preguntado por el motivo por el cual Petro, junto a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, y la presidenta interina, Delcy Rodríguez, no asistieron a la cumbre Shield of Americas Summit que se llevó a cabo en la Florida, Noboa sorprendió con el motivo por el cual no hicieron su aparición en el evento.

Gustavo Petro cultivos coca Colombia
Según EE.UU. la producción de droga subió en Colombia en los últimos años. Foto: Presidencia / SEMANA

“Que no quieren resolver el problema, por alguna razón, no me adelanto ni quiero dar la razón específica, pero no veo el interés de resolver ese problema. El presidente Petro creo que estaba en el funeral del reverendo Jesse Jackson, así que sí estaba cerca por aquí y si no veo una intención real de acabar con estos grupos narcoterroristas”, aseguró Noboa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado la creación de una alianza de 17 países americanos para “destruir” a los carteles de narcotraficantes del continente, durante una cumbre celebrada en su club de golf en Doral, con una docena de mandatarios afines.

“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros carteles y redes terroristas. De una vez por todas, vamos a acabar con ellos”, declaró Trump ante sus invitados.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (centro), se encuentra con (izq./der.) la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar; Santiago Peña, presidente de la República de Paraguay; Luis Abinader, presidente de la República Dominicana; Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia; Nayib Bukele, presidente de El Salvador; Javier Milei, presidente de Argentina; José Raúl Mulino, presidente de Panamá; Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana; Nasry Tito Asfura, presidente de Honduras; Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica; José Antonio Kast, presidente electo de Chile; y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azán, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas
Cumbre Escudo de las Américas. Foto: AFP

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó este sábado de “reaccionaria y neocolonial” la cumbre.