Daniel Noboa critica política antidrogas de Gustavo Petro: “El problema lo terminó pasando al otro lado de la frontera”

Una semana después del operativo del Ejército ecuatoriano contra los narcos en la frontera con Colombia, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habló con Luis Carlos Velez en su programa Línea de fuego, de Univisión, donde lanzó una dura crítica al presidente de Colombia.

Durante la conversación, Noboa aseguró que su homólogo colombiano Gustavo Petro no ha actuado de la mejor manera contra grupos ilegales en la frontera en los últimos años y que el problema migró a territorio ecuatoriano.

“No se ha hecho lo que se debió haber hecho en los últimos años y pues el problema lo terminó pasando al otro lado de la frontera. No me consta de que hay un acuerdo ni nada de ese tipo, pero lo que se ve es como que prácticamente, ‘no, no, señores, crucen la frontera, hagan el desmadre al otro lado’”, dijo el mandatario ecuatoriano.

Daniel Noboa y Gustavo Petro. Foto: Presidencia de Educador / Presidencia Colombia

Noboa también le dijo al periodista Luis Carlos Vélez que su país ha sufrido en gran medida por la droga que entra desde Colombia y han invertido millones de dólares para tratar de detener el problema enfrentando a grupos armados ilegales.

“Hemos sufrido por eso. La gran mayoría de la droga que entra al Ecuador viene desde Colombia, más del 70 % viene de Colombia, el otro, el resto, viene del sur, de producción boliviana o producción peruana”, aseveró.

#Urgente - México y Colombia no quieren resolver el problema del narcotráfico. Petro estuvo cerca de la cumbre antidrogas y prefirió ir al funeral de Jessie Jackson. Declaraciones del presidente Ecuador ⁦@DanielNoboaOk⁩ Presidente de Ecuador. #LineaDeFuego @nmasunivision pic.twitter.com/RxFSduJHQh — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) March 10, 2026

“Si no hay un control en las plantaciones, si no hay un control en la zonas donde ha crecido en la producción de hoja de coca, jamás se va a poder combatir esto. Es oferta y demanda, si es que hay oferta, va a encontrar pues al final algún tipo de demanda”, resaltó.

Preguntado por el motivo por el cual Petro, junto a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, y la presidenta interina, Delcy Rodríguez, no asistieron a la cumbre Shield of Americas Summit que se llevó a cabo en la Florida, Noboa sorprendió con el motivo por el cual no hicieron su aparición en el evento.

Según EE.UU. la producción de droga subió en Colombia en los últimos años. Foto: Presidencia / SEMANA

“Que no quieren resolver el problema, por alguna razón, no me adelanto ni quiero dar la razón específica, pero no veo el interés de resolver ese problema. El presidente Petro creo que estaba en el funeral del reverendo Jesse Jackson, así que sí estaba cerca por aquí y si no veo una intención real de acabar con estos grupos narcoterroristas”, aseguró Noboa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado la creación de una alianza de 17 países americanos para “destruir” a los carteles de narcotraficantes del continente, durante una cumbre celebrada en su club de golf en Doral, con una docena de mandatarios afines.

“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros carteles y redes terroristas. De una vez por todas, vamos a acabar con ellos”, declaró Trump ante sus invitados.

Cumbre Escudo de las Américas. Foto: AFP

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó este sábado de “reaccionaria y neocolonial” la cumbre.