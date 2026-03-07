MUNDO

Donald Trump anuncia la creación de una coalición militar contra carteles de droga en Latinoamérica

El anuncio lo hizo durante la cumbre “Escudo de las Américas”, en Doral, Florida.

Redacción Mundo
7 de marzo de 2026, 10:33 a. m.
El presidente Donald Trump espera firmar una proclamación en la Cumbre del Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la creación de una coalición con países de Latinoamérica para combatir a narcos y criminales en la región.

El anuncio lo hizo durante la cumbre “Escudo de las Américas”, en Doral (Florida), a la que invitó a una docena de líderes afines para abordar la lucha contra los carteles en el continente.

“En este día histórico, nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que plagan nuestra región. Llamamos a esta alianza militar la Coalición de las Américas contra los Carteles”.

La proclamación publicada por la Casa Blanca y firmada por el presidente Trump asegura que “los cárteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser demolidos en la mayor medida posible, de conformidad con la legislación aplicable”.

Según el texto, estas entidades internacionales controlan territorios y comercio, extorsionan sistemas políticos y judiciales, poseen armas y capacidades militares, y utilizan asesinatos y terrorismo para lograr sus fines.

Estados Unidos advierte a gobiernos de Latinoamérica y anuncia una ofensiva sin precedentes contra los carteles

El comunicado asegura que “el Secretario de Guerra estableció la Coalición Anticarteles de las Américas, un compromiso de líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está lista para desplegar poder duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización”.

Otro de los puntos importantes en el documento firmado por Trump asegura que Estados Unidos y sus aliados deberían coordinarse para privar a estas organizaciones de todo control territorial y de acceso “al financiamiento o a los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia”.

Los presidentes se encontraron con Donald Trump en Doral, Florida
Por otro lado, “Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de los países socios para lograr la fuerza de combate más efectiva necesaria para desmantelar los cárteles y su capacidad de exportar violencia y buscar influencia mediante la intimidación organizada”, dice la proclamación firmada por Trump junto a los mandatarios asistentes.

El presidente Trump confirmó que se abordarán “estos graves peligros utilizando todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles, junto con nuestros países aliados”.

Finalmente, El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que Cuba “vive sus últimos momentos”, durante la cumbre “Escudo de las Américas”, en Doral (Florida), a la que invitó a una docena de líderes afines para abordar la lucha contra los cárteles en el continente.

El presidente Donald Trump habla en la Cumbre del Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, Doral, Florida. (Foto AP/Rebecca Blackwell)
“Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es”, declaró el mandatario. “Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo”, añadió.

