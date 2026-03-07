Confidenciales

Bukele, Milei y Noboa llegan a cumbre organizada por Trump en la Florida

A la cumbre Shield of the Americas acuden presidentes y personalidades de la política estadounidense como el senador Bernie Moreno.

Redacción Confidenciales
7 de marzo de 2026, 10:20 a. m.
Los presidentes se encontraron con Donald Trump en Doral, Florida Foto: AP

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe este sábado, 7 de marzo, en su club de golf en Doral a una docena de mandatarios afines de América Latina y el Caribe para la cumbre “Escudo de las Américas”, centrada en el crimen organizado, la inmigración ilegal y la injerencia extranjera en el continente.

La cita se enmarca en lo que el republicano llama la “Doctrina Donroe”, su versión de la histórica Doctrina Monroe, con la que ha prometido intervenir para promover los intereses de Washington en el hemisferio occidental, aumentar la seguridad del país y frenar la influencia de potencias como China.

En Doral, cerca de Miami, el mandatario recibe a líderes derechistas, incluidos aliados cercanos como el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa o el salvadoreño Nayib Bukele, alabado por Trump por su exitosa y polémica campaña para reducir drásticamente la violencia de las pandillas.

Trump no solo extendió la invitación a Bukele, Milei y Noboa, sino que también convocó a los mandatarios de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá, Paraguay, Guyana y Trinidad y Tobago. Asimismo, incluyó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

La mayoría de los invitados comparte la preocupación de Washington por el auge del crimen organizado en el continente, un fenómeno que afecta incluso a países que hasta hace poco se consideraban bastante seguros, como Chile y Ecuador, explica Irene Mia, experta sobre América Latina en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

Sin Colombia, inició la cumbre antidrogas del gobierno Trump; doce países fueron invitados

Esta situación, que ha ayudado a la derecha latinoamericana a ganar elecciones recientes, hace que la política intervencionista de Estados Unidos en el resto de América no haya recibido el rechazo que cabría esperar dada la larga historia de intervenciones de Washington en el continente, añade la analista.

El presidente Donald Trump saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la Cumbre del Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein) Foto: AP

El presidente ecuatoriano anunció esta semana “operaciones conjuntas” junto a Estados Unidos y aliados regionales contra los narcotraficantes, que convirtieron a uno de los países más seguros de América Latina en uno de los más violentos en pocos años.

