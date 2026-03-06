El presidente Gustavo Petro asistió al acto fúnebre público de Jesse Jackson

Tres expresidentes demócratas de Estados Unidos asistieron este viernes, 6 de marzo, al acto fúnebre público de Jesse Jackson, uno de los pilares de la lucha por los derechos, fallecido a los 84 años.

Los exmandatarios Barack Obama, Bill Clinton y Joe Biden iban a dirigirse a cientos de personas mientras una imagen estilizada de Jackson, iluminada en azul, se proyectaba en una enorme pantalla detrás de un altar en un recinto de Chicago.

Entre los invitados se encontraba también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien se le vio atendiendo la ceremonia vestido de negro, en una de las primeras filas de las honras fúnebres.

📸 en foto El presidente Gustavo Petro @petrogustavo, la ex vicepresidenta @KamalaHarris, @HillaryClinton, y los expresidentes @BarackObama, Biden y Clinton, en el funeral de Jesse Jackson, líder de los derechos civiles de los EEUU en Chicago. pic.twitter.com/KoxPozYuJ9 — Andrés Hernández Ramírez (@AndresCamiloHR) March 6, 2026

Al conocerse la muerte del reverendo Jesse Jackson, el presidente colombiano Gustavo Petro publicó un mensaje de condolencia y destacó su legado en la lucha por los derechos civiles.

Tras la muerte del reconocido defensor de derechos humanos, Petro publicó una fotografía junto a Jesse Jackson recordando su relación y calificándolo como “amigo de Colombia”.

Durante el homenaje en Chicago, el mandatario colombiano también tuvo la oportunidad de saludarse con el expresidente Barack Obama, según una imagen publicada por el presidente colombiano en su cuenta de X.

Un coro cantó mientras los asistentes fotografiaban un gran panel con uno de los lemas del líder de derechos civiles: “Keep hope alive” (“mantén viva la esperanza”).

Entre los oradores previstos para la ceremonia estaban la exvicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

Jackson, quien murió el 17 de febrero, fue un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. en la década de 1960 y fue una voz destacada de los afroamericanos en la escena estadounidense durante más de seis décadas.

En ese año participó en su primera sentada de protesta, en Greenville, y luego se unió a las marchas por los derechos civiles de Selma a Montgomery en 1965, donde llamó la atención de King.

La exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el expresidente Bill Clinton, el expresidente Barack Obama, la exprimera dama Jill Biden y el expresidente Joe Biden asisten a un servicio conmemorativo público para celebrar la vida del activista de derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, en Chicago, Illinois, el 6 de marzo de 2026. Foto: AFP

Jackson, pastor bautista, se convirtió posteriormente en mediador y enviado a varios frentes internacionales de relevancia.

Fue un defensor del fin del apartheid en Sudáfrica y, en la década de 1990, fue enviado especial presidencial de Bill Clinton para África.

También participó en misiones para la liberación de prisioneros estadounidenses en Siria, Irak y Serbia.

Campaña del candidato presidencial Jesse Jackson, Ohio, 17 de abril de 1984. Foto: Getty Images

Fundó la Rainbow PUSH Coalition, una organización sin ánimo de lucro con sede en Chicago a favor de la justicia social y el activismo político, en 1996.