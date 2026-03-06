MUNDO

El presidente Gustavo Petro asistió al acto fúnebre público de Jesse Jackson

Tres expresidentes de EE. UU. también participaron de la ceremonia que se llevó a cabo en Chicago.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
6 de marzo de 2026, 4:01 p. m.
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto: X/@AndresCamiloHR

Tres expresidentes demócratas de Estados Unidos asistieron este viernes, 6 de marzo, al acto fúnebre público de Jesse Jackson, uno de los pilares de la lucha por los derechos, fallecido a los 84 años.

Los exmandatarios Barack Obama, Bill Clinton y Joe Biden iban a dirigirse a cientos de personas mientras una imagen estilizada de Jackson, iluminada en azul, se proyectaba en una enorme pantalla detrás de un altar en un recinto de Chicago.

Entre los invitados se encontraba también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien se le vio atendiendo la ceremonia vestido de negro, en una de las primeras filas de las honras fúnebres.

Al conocerse la muerte del reverendo Jesse Jackson, el presidente colombiano Gustavo Petro publicó un mensaje de condolencia y destacó su legado en la lucha por los derechos civiles.

Estados Unidos

Deportada colombiana y sus dos hijas que estuvieron detenidas dos meses en EE. UU.: “¿Ahora qué voy a hacer?”

Mundo

Donald Trump pide la “rendición incondicional” de Irán y elegir un líder “aceptable” para firmar la paz

Mundo

Aerolínea United Airlines sancionará a pasajeros por no usar auriculares durante el vuelo

Mundo

Donald Trump se enfila contra Cuba y asegura que “tienen muchísimas ganas de alcanzar un acuerdo”

Mundo

Quién es Markwayne Mullin, el aliado de Trump elegido para reemplazar a Kristi Noem en el Departamento de Seguridad Nacional

Mundo

España envía la fragata “Cristóbal Colón” a Chipre para integrarla en operativo conjunto de defensa contra la guerra

Mundo

ICE detiene a periodista colombiana que había solicitado asilo político en Estados Unidos

Mundo

Cuba confirma la muerte de uno de los heridos tras el incidente con una lancha de Estados Unidos

Política

Los viajes de Petro al extranjero en medio de las elecciones: Estados Unidos y Austria en la agenda

Nación

Actor que compartió escena con Petro reveló detalles de lo que hará el presidente en la película: “Como buen galán”

Tras la muerte del reconocido defensor de derechos humanos, Petro publicó una fotografía junto a Jesse Jackson recordando su relación y calificándolo como “amigo de Colombia”.

Durante el homenaje en Chicago, el mandatario colombiano también tuvo la oportunidad de saludarse con el expresidente Barack Obama, según una imagen publicada por el presidente colombiano en su cuenta de X.

Un coro cantó mientras los asistentes fotografiaban un gran panel con uno de los lemas del líder de derechos civiles: “Keep hope alive” (“mantén viva la esperanza”).

Entre los oradores previstos para la ceremonia estaban la exvicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

Los viajes de Petro al extranjero en medio de las elecciones: Estados Unidos y Austria en la agenda

Jackson, quien murió el 17 de febrero, fue un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. en la década de 1960 y fue una voz destacada de los afroamericanos en la escena estadounidense durante más de seis décadas.

En ese año participó en su primera sentada de protesta, en Greenville, y luego se unió a las marchas por los derechos civiles de Selma a Montgomery en 1965, donde llamó la atención de King.

La exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el expresidente Bill Clinton, el expresidente Barack Obama, la exprimera dama Jill Biden y el expresidente Joe Biden asisten a un servicio conmemorativo público para celebrar la vida del activista de derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, en Chicago, Illinois, el 6 de marzo de 2026.
La exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el expresidente Bill Clinton, el expresidente Barack Obama, la exprimera dama Jill Biden y el expresidente Joe Biden asisten a un servicio conmemorativo público para celebrar la vida del activista de derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, en Chicago, Illinois, el 6 de marzo de 2026. Foto: AFP

Jackson, pastor bautista, se convirtió posteriormente en mediador y enviado a varios frentes internacionales de relevancia.

Fue un defensor del fin del apartheid en Sudáfrica y, en la década de 1990, fue enviado especial presidencial de Bill Clinton para África.

También participó en misiones para la liberación de prisioneros estadounidenses en Siria, Irak y Serbia.

Campaña del candidato presidencial Jesse Jackson, Ohio, 17 de abril de 1984.
Campaña del candidato presidencial Jesse Jackson, Ohio, 17 de abril de 1984. Foto: Getty Images

Fundó la Rainbow PUSH Coalition, una organización sin ánimo de lucro con sede en Chicago a favor de la justicia social y el activismo político, en 1996.

Más de Mundo

X

Deportada colombiana y sus dos hijas que estuvieron detenidas dos meses en EE. UU.: “¿Ahora qué voy a hacer?”

Presidente Donald Trump

Donald Trump pide la “rendición incondicional” de Irán y elegir un líder “aceptable” para firmar la paz

a

Aerolínea United Airlines sancionará a pasajeros por no usar auriculares durante el vuelo

Donald Trump y la bandera de Cuba

Donald Trump se enfila contra Cuba y asegura que “tienen muchísimas ganas de alcanzar un acuerdo”

Markwayne Mullin

Quién es Markwayne Mullin, el aliado de Trump elegido para reemplazar a Kristi Noem en el Departamento de Seguridad Nacional

La Cristóbal Colón (F-105)​​ es una fragata de la Armada Española perteneciente a la clase Álvaro de Bazán.

España envía la fragata “Cristóbal Colón” a Chipre para integrarla en operativo conjunto de defensa contra la guerra

Estefany Rodríguez

ICE detiene a periodista colombiana que había solicitado asilo político en Estados Unidos

Cuba

Cuba confirma la muerte de uno de los heridos tras el incidente con una lancha de Estados Unidos

Misiles de crucero en el fondo de la bandera de Irán. El concepto de conflicto militar en el Golfo Pérsico. La amenaza de guerra.

Irán advierte a Estados Unidos que “está preparado para una guerra larga” y que tiene nuevas armas; el mundo en alerta

Donald Trump y Jeffrey Epstein

Nuevos documentos del caso Epstein salpican al presidente Donald Trump con graves denuncias

Noticias Destacadas