Los viajes de Petro al extranjero en medio de las elecciones: Estados Unidos y Austria en la agenda

En medio del ambiente político que rodea la jornada electoral en Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, desarrolla una agenda internacional que lo llevará a Estados Unidos y posteriormente a Austria para participar en reuniones de carácter político y diplomático.

El primer destino del mandatario es la ciudad de Chicago, donde cumplirá varios compromisos con autoridades locales, líderes sociales y representantes de la comunidad.

Durante su visita tiene programados encuentros con el alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, así como con el gobernador del estado de Illinois, J. B. Pritzker.

La agenda incluye reuniones con concejales de Chicago y actividades con organizaciones comunitarias. Entre los eventos previstos se encuentra un acto en la organización House of Hope, espacio que congrega iniciativas sociales y religiosas en la ciudad, además de un recorrido por el DuSable Black History Museum and Education Center, un centro cultural dedicado a preservar la historia y el legado de la comunidad afroamericana.

Entre las actividades en esa ciudad estadounidense está contemplado un homenaje al histórico líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, Jesse Jackson. El evento busca destacar su trayectoria política y social, así como su influencia en distintos procesos de defensa de los derechos de las comunidades afrodescendientes.

Tras cumplir estos compromisos internacionales, el presidente tiene previsto regresar a Colombia el 7 de marzo. El objetivo es estar en el país durante la jornada electoral siguiente, cuando acudirá a votar en el marco del proceso democrático que se realizará ese día.

Sin embargo, la agenda internacional del mandatario no se detiene allí. Luego de ejercer su derecho al voto, Petro retomará su agenda diplomática y viajará a Viena, donde participará en la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas.

En ese escenario multilateral, Colombia expondrá su visión frente a la política global contra las drogas y presentará avances de las estrategias impulsadas por el Gobierno en materia de sustitución de cultivos y enfoque de salud pública frente al fenómeno del narcotráfico.