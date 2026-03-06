Política

Los viajes de Petro al extranjero en medio de las elecciones: Estados Unidos y Austria en la agenda

El presidente participará en encuentros políticos y comunitarios en Chicago y, tras regresar al país para la jornada electoral, viajará a Austria para intervenir en la Comisión de Estupefacientes de la ONU.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 10:39 a. m.
El presidente Gustavo Petro habló sobre las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo.
El presidente Gustavo Petro habló sobre las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo.

En medio del ambiente político que rodea la jornada electoral en Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, desarrolla una agenda internacional que lo llevará a Estados Unidos y posteriormente a Austria para participar en reuniones de carácter político y diplomático.

El primer destino del mandatario es la ciudad de Chicago, donde cumplirá varios compromisos con autoridades locales, líderes sociales y representantes de la comunidad.

Durante su visita tiene programados encuentros con el alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, así como con el gobernador del estado de Illinois, J. B. Pritzker.

La agenda incluye reuniones con concejales de Chicago y actividades con organizaciones comunitarias. Entre los eventos previstos se encuentra un acto en la organización House of Hope, espacio que congrega iniciativas sociales y religiosas en la ciudad, además de un recorrido por el DuSable Black History Museum and Education Center, un centro cultural dedicado a preservar la historia y el legado de la comunidad afroamericana.

