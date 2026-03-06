Política

Gustavo Petro defiende la película en la que actúa junto a una estrella de Hollywood y los millonarios recursos que invirtió el Estado

“Qué tal desfinanciar el arte porque aparezco tres segundos en esta escena, mucha brutalidad aún”, dijo el primer mandatario.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 5:57 a. m.
Gustavo Petro asegura que “el arte y la cultura no son asuntos de mercado y es el Estado el que debe abrir oportunidades al arte y la cultura de manera que se ejerza en plena y absoluta libertad”.
El presidente ha salido a respaldar la inversión que hizo el Gobierno en la película sobre la vida del almirante Padilla y en la cual el Ministerio de las TIC invirtió cerca de 2 millones de dólares.

El filme ha sido criticado, pues en los últimos meses, el Gobierno ha decretado dos emergencias económicas y ha tomado decisiones polémicas con el argumento de que se necesitan recursos.

En un trino en el que le contesta al periodista Lucas Pombo, el primer mandatario esgrime su posición sobre esta producción, que ha sido descrita como de talla internacional y que contará con la actuación del exganador del Óscar Cuba Gooding Jr.

Generales y almirantes (r) critican al presidente Petro por la película del almirante Padilla, cuyo protagonista será un actor de Hollywood

“Primero, los recursos gastados son la mitad de lo que usted dice. Segundo, no es un gasto, sino una inversión, porque se recupera el dinero como en toda película de calidad bien hecha. Tercero: mi participación de cinco segundos creo que, ya con la ayuda de ustedes, traerá muchos más ingresos a RTVC. Cuarto: esto ya se ha hecho en pasados gobiernos con diferentes películas; no sé si Duque lo hizo, y si no, debió”.

El presidente asegura que el filme también ha traído beneficios económicos. “La actual película ha generado 1.400 puestos de trabajo, muchos miembros de la Armada participan y se hace en honor, bajo la ley de 2023, del Gran Almirante José Prudencio Padilla, hijo de negro y madre indígena wayúu, constructor de nuestra independencia y fundador de nuestra fuerza naval”, agregó el primer mandatario.

El presidente Gustavo Petro defendió la película sobre el almirante José Prudencio Padilla tras la polémica por su financiación.
Petro agrega que “el arte y la cultura no son asuntos de mercado y es el Estado el que debe abrir oportunidades al arte y la cultura de manera que se ejerza en plena y absoluta libertad. Financiar el cine de Colombia puede despegar una de las mayores ramas productivas de Colombia”.

Gustavo Petro actuará en la película sobre el almirante Padilla, financiada por el Estado, al lado de un actor de Hollywood

En otro trino, el presidente compartió un mensaje en el que se ven las imágenes de su participación en la película con la canción de Pasión de gavilanes de fondo. “¿Quién es ese hombre?”, dice el mensaje recordando la frase que hizo icónica la melodía de esa novela.

El primer mandatario también aclaró que él no fue quien decidió realizar el filme. “Yo no ordeno hacer películas. La conmemoración de los 200 años de la fuerza naval es una ley de la República. Y la película de José Prudencio Padilla es la mejor conmemoración; se trata del gran almirante, guajiro constructor de la independencia”, aseguró.

Petro también defendió el papel que él tendrá en la película. “¿Qué tal? Salgo tres segundos y espero que esto traiga más espectadores para ver la película. Lo que quieren es que el sector público no financie el arte para reemplazar arte por mercanchifles en algunos canales privados de televisión”, le respondió a Álvaro García.

.
Gustavo Petro interpretará a un general en la película sobre el almirante Padilla. Foto: Getty, Foto tomada del X de William Calderón

En otro trino dijo: “Qué tal desfinanciar el arte porque aparezco tres segundos en esta escena, mucha brutalidad aún”.

Lo que el Gobierno puso para la película

La ministra de TIC, Carina Murcia, aclaró los detalles del proyecto. “El Gobierno no invirtió $15.000 millones en esta producción. La inversión proveniente del Fondo Único TIC fue de $8.104 millones. El resto del presupuesto corresponde a recursos aportados por la productora Valencia Producciones, que participa en el proyecto”, aseguró en un trino.

“También se trata de una apuesta para el posicionamiento de Colombia en la industria audiovisual. Ya existen diferentes producciones de alta factura financiadas por el FUTIC desde el año 2014 y que han logrado llegar a diferentes pantallas. La película de la vida del almirante Padilla no tiene por qué ser la excepción. Aquí se involucraron más de 1.400 personas entre producción, vestuario, maquillaje, efectos especiales y logística, que activan la industria audiovisual. También fue rodada en lugares maravillosos de Colombia, lo cual permitirá más dinamización del turismo cultural”, agregó la ministra.

