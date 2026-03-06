Generales y almirantes (r) critican al presidente Petro por la película sobre el almirante Padilla, cuyo protagonista será un actor de Hollywood

No para el escándalo por la millonaria película, de más de un millón de dólares, que contrató el Gobierno Petro para recrear la vida del almirante José Padilla.

Petro y la película del almirante Padilla Foto: Tomado de internet

La decisión del Gobierno tiene varios episodios que han causado polémica. Uno de ellos tiene que ver con el papel protagónico; lo hará el ganador del Óscar, el actor Cuba Gooding Jr., quien ha estado inmerso en varios escándalos relacionados con denuncias de abuso.

En medio de la controversia, el cuerpo de generales y almirantes en retiro hizo duras críticas al Gobierno Petro por contratar a un extranjero para protagonizar la vida de un prócer nacional.

El almirante retirado y presidente de la agremiación de oficiales, Hernando Wills, excomandante de la Armada, dijo que el actor debía ser colombiano y no extranjero.

“En Colombia tenemos gran cantidad de actores que pueden representar ese papel con las mayores condiciones, de manera que desconozco exactamente las motivaciones para haber contratado un actor extranjero, pero lo importante a resaltar acá es que en Colombia tenemos mucho talento, muchas personas que pueden representar al almirante Padilla”, indicó.

Además, señaló que el papel se lo pudieron entregar a un actor afrocolombiano. “Colombia cuenta con actores de talla mundial que perfectamente pueden desempeñar ese papel de una manera sobresaliente. Hay mucho talento afrocolombiano que pudo haber desempeñado este papel”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro señaló a la Armada como la responsable de la película en la que él actuará junto al actor estadounidense.

“La obra sobre el almirante Padilla no es un capricho mío, es una solicitud de la fuerza naval colombiana para que Colombia sepa su historia propia y la historia del gran almirante”, dijo el presidente Petro en su red social X.

Por su parte, la Armada no se ha pronunciado frente a lo manifestado por el presidente Petro ni sobre la película que busca llevar a la pantalla la historia del almirante Padilla.