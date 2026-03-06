Nación

Generales y almirantes (r) critican al presidente Petro por la película sobre el almirante Padilla, cuyo protagonista será un actor de Hollywood

Los oficiales retirados señalaron que en Colombia hay muy buenos artistas que podrían representar al prócer.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 5:40 a. m.
El presidente Gustavo Petro defendió la película sobre el almirante José Prudencio Padilla tras la polémica por su financiación.
No para el escándalo por la millonaria película, de más de un millón de dólares, que contrató el Gobierno Petro para recrear la vida del almirante José Padilla.

Petro y la película del almirante Padilla
La decisión del Gobierno tiene varios episodios que han causado polémica. Uno de ellos tiene que ver con el papel protagónico; lo hará el ganador del Óscar, el actor Cuba Gooding Jr., quien ha estado inmerso en varios escándalos relacionados con denuncias de abuso.

En medio de la controversia, el cuerpo de generales y almirantes en retiro hizo duras críticas al Gobierno Petro por contratar a un extranjero para protagonizar la vida de un prócer nacional.

El almirante retirado y presidente de la agremiación de oficiales, Hernando Wills, excomandante de la Armada, dijo que el actor debía ser colombiano y no extranjero.

