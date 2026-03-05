POLÍTICA

“Enfermo narciso”: oposición a Petro estalla porque actuó en película financiada por el Estado. “¿Qué pasaría si fuera Duque?"

La cinta fue financiada en parte por el Gobierno, con más de 15.000 millones de pesos. Gustavo Petro aparece como actor.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 11:12 a. m.
Luis Ernesto Gómez, Luis Felipe Henao, Gustavo Petro, María Fernanda Cabal y Andrés Forero.
Luis Ernesto Gómez, Luis Felipe Henao, Gustavo Petro, María Fernanda Cabal y Andrés Forero. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: SEMANA/FOTO3: PRESIDENCIA/FOTO4: SEMANA/FOTO5: SEMANA.

La aparición de Gustavo Petro como actor en una película que le hace homenaje al almirante José Prudencio Padilla, y que fue financiada por el Estado en más de cuatro millones de dólares, despertó la furia de la oposición al presidente que no entiende cómo, en medio de la crisis económica por la que atraviesa el país, destinó estos millonarios recursos para financiar la cinta.

Y en qué momento el presidente terminó en la actuación, cuando Colombia tiene tantos problemas por solucionar.

El exsecretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, quien respaldó la candidatura presidencial de Gustavo Petro, fue uno de los primeros en reaccionar.

“Es indignante que el gobierno gaste cuatro millones de dólares en un capricho presidencial, en vez de invertirlos en medicamentos para la crisis o en atención a los damnificados de Córdoba. ¿Qué diría el Pacto Histórico si el de la derecha en la foto fuera Iván Duque?”, preguntó.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, también opinó. “Petro actuando en la película que ordenó rodar y que nos costó casi 15.000 millones de pesos. Es un enfermo narciso. Mientras la gente muere por falta de medicamentos, él ordena hacer una película de 4 millones de dólares”, afirmó.

Por su parte, el congresista Hernán Cadavid dijo que 15.000 millones de pesos costó la actuación de Petro: “Mientras tanto, estos descarados crean más impuestos que ahogan a los colombianos”.

Hernán Cadavid Márquez.
Hernán Cadavid Márquez. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El exministro Luis Felipe Henao no ocultó su indignación. “Dime que tu país está gobernado por la corrupción y el egocentrismo…sin decirlo. Cuando el ego habla más fuerte que la ley, y el poder se vuelve un espejo para el gobernante, no una herramienta para servir”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, el candidato al Senado por el Centro Democrático, Andrés Forero, recalcó que “no hay plata para los medicamentos de los pacientes, pero si para las películas de Gustavo Petro”.

Petro aparece con Cuba Gooding Jr. en rodaje de la película sobre almirante Padilla
Petro aparece con Cuba Gooding Jr. en rodaje de la película sobre almirante Padilla Foto: Redes sociales

La periodista y columnista de opinión de SEMANA, Salud Hernández Mora, escribió en sus redes sociales: “Gustavo Petro agota los descalificativos: descarado, desvergonzado, abusador. Y corrupto”.

La periodista Salud Hernández-Mora, que ha denunciado varias estafas, dice: “Hago esta denuncia para ver si las autoridades, en esta ocasión, hacen algo”.
La periodista Salud Hernández-Mora. Foto: SUMINISTRADas A SEMANA

Entre tanto, la congresista de oposición, Marelén Castillo, dijo que no hay derecho esa inversión. “Mientras pacientes mueren por falta de medicamentos, mientras miles hacen filas interminables buscando una medicina y esperan meses por una cita urgente, el gobierno de Petro decide gastar 4 millones de dólares ($15.891 millones de pesos) en una película para alimentar su ego.Colombia no necesita caprichos financiados con recursos públicos. Necesita medicamentos, atención y respeto por la vida de los pacientes".

Marelen Castillo tiene lista la ponencia negativa que se estudiará antes para determinar si el trámite continúa o no en la Comisión Primera de la Cámara.
Marelen Castillo, congresista. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La cinta El Almirante será interpretada por Cuba Gooding Jr., reconocido actor de Hollywood ganador del premio Óscar a mejor actor secundario en 1997 por su rol en Jerry Maguire.

El filme, aseguró la ministra TIC, Carina Murcia, fue financiado en parte por el Estado y “representa la materialización de un sueño colectivo y un mandato presidencial cumplido”.

“El largometraje, que se espera sea estrenado a mediados del próximo año, tendrá una inversión de $15.891 millones, una apuesta estratégica por el desarrollo de contenidos culturales de gran impacto”, informó el Ministerio de las TIC.

El presidente Gustavo Petro se pronunció con emoción sobre la cinta: “Esperamos que sea una de las mejores producciones del cine colombiano y realizada además por un canal público”, escribió en X.

