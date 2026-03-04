Política

Revuelo por millonario gasto del Gobierno en una película que tiene un actor de Hollywood: Gustavo Petro se pronunció

La financiación de 4 millones de dólares desató una fuerte reacción en redes sociales.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 2:01 p. m.
El presidente Gustavo Petro habló del polémico gasto de su Gobierno en la realización de una película que costó 4 millones de dólares.
El presidente Gustavo Petro habló del polémico gasto de su Gobierno en la realización de una película que costó 4 millones de dólares. Foto: Presidencia

Una ola de comentarios se desató en las redes sociales la confirmación que hizo el Gobierno nacional sobre la financiación de una película que tuvo un costo de 4 millones de dólares y la cual contará con un famoso actor de Hollywood.

Se trata de una producción que, según confirmó el propio Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), recreará la vida del almirante José Prudencio Padilla.

De acuerdo con el Gobierno, el papel de Padilla será interpretado por Cuba Gooding Jr., reconocido actor de Hollywood ganador del premio Óscar a mejor actor secundario en 1997 por su rol en Jerry Maguire. El artista fue visto en Villa de Leyva, donde se adelantaban las grabaciones.

Sobre esa producción, el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló más detalles por medio de su cuenta de X: “Esperamos que sea una de las mejores producciones del cine colombiano y realizada además por un canal público”.

Sin embargo, el sitio que tuvo la realización de la película generó una ola de reacciones en los usuarios de las redes sociales: “Mientras tanto, en el país, cuántos estudiantes, realizadores, productoras queriendo hacer sus cortos, películas, producciones y ni un solo peso, e inclusive muchas industrias creativas desaparecidas por la falta de apoyo”.

Otro mensaje expresó: “Gastar $4 millones de dólares en una película mientras no se entregan medicamentos y decreta emergencia económica. A lo bien”.

“Primero dijeron que no había recursos para todo. Después subieron impuestos. Ahora sí hay US$4 millones… pero para una película financiada por el Estado. La austeridad es selectiva”, dijo un usuario de X.

Además, en los mensajes criticaron al Gobierno por realizar ese gasto por encima de las necesidades que tiene el país sobre la crisis en el sistema de salud: “Cuántos medicamentos se habían podido comprar con ese dinero, cuántas personas se habrían podido atender en Córdoba, cuántas soluciones de acueducto se hubieran podido hacer con esa plata en La Guajira, pero lo importante es una película, es que este señor vive en un mundo paralelo y ustedes no se dan cuenta”.

“No se supone que estamos en “Emergencia Económica”. US$ 4 millones son recursos que bien se podrían destinar a la compra de medicamentos o a atender pacientes prioritarios… “¿¿¿Qué es ese despilfarro????”, subrayó un usuario de X.

Finalmente, el Gobierno en un comunicado manifestó: “El largometraje, que se espera sea estrenado a mediados del próximo año, tendrá una inversión de $15.891 millones, una apuesta estratégica por el desarrollo de contenidos culturales de gran impacto”.

