Funcionario de la Presidencia se llevó inesperado regaño de Gustavo Petro en pleno evento público: “Así que pilas”

Se siguen conociendo detalles del más reciente evento público que lideró el presidente de la República, Gustavo Petro, en el departamento del Cauca, donde se reunió con la comunidad de estudiantes de la universidad pública.

En ese espacio, se registró una situación que no pasó desapercibida para los asistentes al evento, que se desarrolló el martes de esta semana en la Universidad del Cauca en Popayán.

El episodio fue un inesperado regaño que emitió el mandatario colombiano mientras daba su discurso; el destinatario del reclamo fue un alto funcionario de la Presidencia: José Raúl Moreno, jefe de Despacho del presidente.

Petro cuestionó que el jefe de Despacho no le diera trámite aún a una cita con una líder indígena, con la que espera reunirse en la Casa de Nariño. “Entonces se dará cuenta de que quizá —y lo recordé con una indígena guambiana que fue escogida— y Raúl (José Raúl Moreno) no me ha hecho el favor de citarla para que nos encontremos en mi oficina. En la Academia Española de la Lengua en Colombia pude leer algunos de sus textos en perfecto español”.

Luego el jefe de Estado avanzó en su intervención: “Entonces, espero esa cita, Raúl, porque voy a salir de la Presidencia y usted no me ha cuadrado la cita, así que pilas. Ese texto, los textos que leí, perfectamente explicaban en la tradición guambiana, pero en perfecto español, una traducción magnífica, difícil de encontrar”.

Entretanto, en el extenso discurso que dio el mandatario colombiano en la Universidad del Cauca, lanzó una advertencia frente al conflicto en Medio Oriente y la reciente intervención de Estados Unidos.

“Toda la humanidad está a punto de caer en un abismo que es la guerra nuclear, de la cual nadie, ni aquí mismo, nos escapamos. Y en esa medida, pasar del saber popular a pasar a esto que llamamos los saberes académicos consiste en una articulación, no en una supresión”, recalcó Petro.

Y concluyó con su idea: “Cometeríamos un gran error si creemos que el plano cartesiano es la verdad absoluta. Los mismos matemáticos y físicos de hoy dicen que el plano cartesiano ya no nos explica sino la foto de un día y el instante en donde estamos, el momento recortado en donde vivimos. Y que si no pudiéramos articularnos a otras formas mucho más flexibles, dialécticas, fluyentes, en donde el conocimiento ya no son dos rectas, sino un mundo profundamente complejo, absolutamente complejo, que ya ni las matemáticas en su estado más avanzado explican”.