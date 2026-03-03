Política

“Atacaron a una mujer por defenderme”: Gustavo Petro exigió a la Fiscalía acciones inmediatas por caso que denunció en X

El jefe de Estado alegó que se trató de un hecho “violento”.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 3:22 p. m.
El presidente Gustavo Petro denunció un caso de agresión a una de sus simpatizantes en Montería.
El presidente Gustavo Petro denunció un caso de agresión a una de sus simpatizantes en Montería. Foto: Foto Presidencia y pantallazo a video que publicó Gustavo Petro en su cuenta de X

Este 3 de marzo, a través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, denunció un hecho de violencia que se registró en Montería, en Córdoba, el lunes de esta semana.

En el mensaje, exigió a la Fiscalía que adelante las acciones inmediatas sobre los responsables de una agresión de la que habría sido víctima una mujer que dijo ser simpatizante del proyecto político del presidente.

“Con esta violencia atacaron estas personas, ya identificadas, a una mujer por defenderme. Esto es violencia política y delito. Exijo de la @FiscaliaCol acción inmediata”, publicó en su cuenta de X, al compartir un video sobre el hecho.

Frente al video y su autenticidad, varios usuarios de X le preguntaron a la inteligencia artificial, Grok, sobre ese material: “Sí, el video son grabaciones auténticas de cámaras de seguridad del edificio Marqués de Sevilla en Montería (calle 73), del 2 de marzo de 2026. Muestra la agresión a una joven petrista que fue sacada de un vehículo y golpeada, según la denuncia ante la Fiscalía”.

“Los identificados incluyen a Lucy Charry, su esposo Luis Sebastián Martínez, porteros y el administrador Hernán Botero. La razón alegada: intolerancia política por ser ‘petrista’ (apoyo a Petro) y pedido de desalojo del apartamento.

Coincide con lo que escribe Petro: violencia política. El caso está en investigación oficial”, describió Grok.

Aún se está a la espera del pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía General de la Nación, frente a la petición de apertura de investigación que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

Finalmente, y sobre el proceso electoral que vivirá el país el 8 de marzo, el mandatario colombiano constantemente ha pedido en diferentes escenarios que las autoridades electorales rodeen de garantías la jornada.

