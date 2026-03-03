Política

Gustavo Petro reveló detalle inédito de la reunión con Donald Trump: le mostró un video de un atentado que sufrió cuando fue candidato

El presidente colombiano sostuvo una reunión con su homólogo estadounidense el pasado 3 de febrero.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 12:33 p. m.
El presidente Gustavo Petro do a conocer un detalles inédito de la reunión que tuvo con Donald Trump.
El presidente Gustavo Petro do a conocer un detalles inédito de la reunión que tuvo con Donald Trump. Foto: Presidencia / AP

En medio del intercambio de mensajes que protagonizó el presidente de la República, Gustavo Petro, con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre la supuesta amenaza de atentado a las instalaciones de Hidroituango, el mandatario colombiano destapó una información que sorprendió a los usuarios de X.

En el mensaje, dio detalles de un elemento que pasó desapercibido sobre el cara a cara que tuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca.

Gustavo Petro insiste en que “no hay evidencias” de un atentado en Hidroituango

En esa plataforma, indicó que le mostró un video a Donald Trump sobre un atentado en su contra cuando fue candidato presidencial en 2018: “Este es el atentado hecho contra mí, en Cúcuta, cuando era candidato presidencial en el año 2018. Mostré este video al presidente Trump. Análisis independiente forense demostró a través del análisis de las ondas sonoras que había disparos de armas automáticas”.

“Jamás fue investigado por el fiscal general Néstor Humberto Martínez. La Policía local me llevó a una emboscada organizada por la mafia más poderosa del lugar”, recalcó.

La revelación la hizo el presidente Petro en respuesta a un agudo mensaje que publicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón: “¡La verdad pelea sola! A usted, otros gobiernos democráticos le garantizaron la seguridad cuando estuvo en la oposición”.

“Hoy la violencia política se agrava mientras su Gobierno insiste en contemporizar con criminales. ¿Quién nos devuelve a Miguel Uribe? ¿Quién les regresa a sus familias los 13 policías asesinados por Calarcá en Amalfi? Con esos uniformados luchamos día y noche para salvarlos. Usted minimizó el riesgo. ¡Ahí está el resultado!”, insistió el dirigente departamental.

Agregó: “¿Se enteró del helicóptero atacado con dron hace un par de días, en Bolívar, y de los 14 soldados heridos? Qué mal precedente el suyo: mientras se ofrecen garantías a ‘gestores de paz’, se desestiman alertas contra autoridades legítimas”.

“Sabemos que ejercer como alcalde o gobernador implica asumir riesgos personales. Lo que no es aceptable es exponer a quienes nos acompañan cuando se estiman alertas reales. La seguridad no se relativiza. ¡Se garantiza!”, insistió el gobernador.

Gustavo Petro reaccionó a la captura de uno de los escoltas del secretario general de la Cámara: “La Policía tiene la orden”

El disgusto de Rendón fue por la postura de Petro de desestimar la alerta que encendió en compañía del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, frente a una amenaza de atentado a las instalaciones de Hidroituango.

