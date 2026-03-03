En medio del intercambio de mensajes que protagonizó el presidente de la República, Gustavo Petro, con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre la supuesta amenaza de atentado a las instalaciones de Hidroituango, el mandatario colombiano destapó una información que sorprendió a los usuarios de X.
En el mensaje, dio detalles de un elemento que pasó desapercibido sobre el cara a cara que tuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca.
En esa plataforma, indicó que le mostró un video a Donald Trump sobre un atentado en su contra cuando fue candidato presidencial en 2018: “Este es el atentado hecho contra mí, en Cúcuta, cuando era candidato presidencial en el año 2018. Mostré este video al presidente Trump. Análisis independiente forense demostró a través del análisis de las ondas sonoras que había disparos de armas automáticas”.
“Jamás fue investigado por el fiscal general Néstor Humberto Martínez. La Policía local me llevó a una emboscada organizada por la mafia más poderosa del lugar”, recalcó.
La revelación la hizo el presidente Petro en respuesta a un agudo mensaje que publicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón: “¡La verdad pelea sola! A usted, otros gobiernos democráticos le garantizaron la seguridad cuando estuvo en la oposición”.
“Hoy la violencia política se agrava mientras su Gobierno insiste en contemporizar con criminales. ¿Quién nos devuelve a Miguel Uribe? ¿Quién les regresa a sus familias los 13 policías asesinados por Calarcá en Amalfi? Con esos uniformados luchamos día y noche para salvarlos. Usted minimizó el riesgo. ¡Ahí está el resultado!”, insistió el dirigente departamental.
Agregó: “¿Se enteró del helicóptero atacado con dron hace un par de días, en Bolívar, y de los 14 soldados heridos? Qué mal precedente el suyo: mientras se ofrecen garantías a ‘gestores de paz’, se desestiman alertas contra autoridades legítimas”.
“Sabemos que ejercer como alcalde o gobernador implica asumir riesgos personales. Lo que no es aceptable es exponer a quienes nos acompañan cuando se estiman alertas reales. La seguridad no se relativiza. ¡Se garantiza!”, insistió el gobernador.
El disgusto de Rendón fue por la postura de Petro de desestimar la alerta que encendió en compañía del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, frente a una amenaza de atentado a las instalaciones de Hidroituango.