SEMANA: Gobernador, ¿qué información oficial tiene sobre lo que pretendían hacer las Farc contra usted y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en Hidroituango?

Andrés Julián Rendón (A. R.): Nos disponíamos a viajar este lunes a Hidroituango con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Hay que destacar que esta obra no solo es la estabilidad energética del país, sino la tenacidad de los antioqueños, un proyecto que se visionó hace más de 60 años y hoy se consolida. Gracias a una conciliación billonaria que se hizo entre la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín, se generaron rentas con cargo a ese proyecto por primera vez.

Con el alcalde habíamos tomado una decisión política muy importante y es que no destinaríamos esos recursos como escopeta de regadera, sino que se aplicarían en proyectos estratégicos que podrían financiar inversiones cercanas a los 10 billones de pesos. Estábamos en eso cuando ayer nos advirtieron que en la zona del proyecto se había detectado un dron de una gran capacidad que llevaba varias horas sobrevolando el lugar, específicamente el sitio donde se había definido realizar una rueda de prensa.

Nosotros, para preservar la vida de las personas que nos iban a acompañar, decidimos aplazar el viaje ante la inminencia de ese ataque. Hay que recordar que este es un proyecto que no le gusta a los grupos criminales; tampoco le gusta a Gustavo Petro.

Prácticamente no hay semana que no se oponga a Hidroituango. Por cuenta de este gobierno se crecieron los bandidos que delinquen allí bajo el mando de alias Calarcá, el Frente 36, que hoy tiene una supremacía y una capacidad dotacional, incluso, superior a la de la Fuerza Pública.

Calarcá Córdoba y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: Semana/FOTO2: Presidencia.

SEMANA: ¿El Frente 36 está al mando de alias Calarcá? ¿Es el mismo que derribó un helicóptero en Antioquia donde murieron 13 policías en agosto de 2025?

A. R.: Así es, el mismo que asesinó a 13 policías y derribó a un helicóptero de propiedad del gobierno americano y con el que, inexplicablemente, el gobierno de Petro sigue contemporizando. Pareciera que le tiene miedo. No sé, no entendemos. Incluso después de la visita de Gustavo Petro a Estados Unidos, llegó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreciendo recompensa por todas las estructuras criminales, entre ellas, Iván Mordisco y el Clan del Golfo, y por ningún lado mencionó a Calarcá, aun cuando el mismo gobierno americano está ofreciendo hasta 5 millones de dólares por su cabeza.

SEMANA: Calarcá no habla del tema. Seguro no lo hará ahora y no lo hizo cuando el helicóptero terminó derribado en Antioquia.

A. R.: Así es.

Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón. Foto: Cortesía Presidencia y Juan Carlos Sierra

SEMANA: ¿Por qué atacarlos a ustedes?

A. R.: Estos criminales sienten que nosotros hemos sido una contención muy grande para sus propósitos en el departamento. Fuimos quienes evidenciamos el retén que hizo el Ejército a mitad de 2024, donde capturó a alias Calarcá y sus hombres. Petro, después, ordenó su liberación; cuánto dolor nos habríamos evitado si esas capturas se hubieran mantenido en firme.

Nosotros hemos señalado permanentemente que, gracias a la contemporización de Petro con estos grupos criminales, el Frente 36 de las Farc ha crecido en Antioquia en un 70 %; el Clan del Golfo, un 60 %. Están más ricos que nunca por cuenta de la minería ilegal y el narcotráfico. Entonces, a esos bandidos nunca les ha gustado ese proyecto y Petro coincide con ellos. No hay semana que el presidente no lance una diatriba contra Hidroituango y Antioquia.

SEMANA: Los drones de los grupos guerrilleros son un desafío. Parece que les llevan una delantera a las Fuerzas Militares.

A. R.: Es un desafío muy grande. Fíjese lo que pasó el fin de semana en Bolívar. Hoy los drones cambiaron la ecuación. Este gobierno se ufana de haberles subido el salario a los soldados; claro, sus familias quieren a unos uniformados que ganen más dinero, pero también los quiere vivos. Los drones, realmente, están arrinconando a la Fuerza Pública y este Gobierno no les da dotación estratégica para contener esa arremetida de los criminales.

SEMANA: ¿Tiene miedo por su vida?

A. R.: No, nosotros confiamos mucho en Dios, en la protección del cielo, en los soldados y policías que hacen su tarea para que nosotros podamos hacer la nuestra. Si no hubiese sido por la pericia y el trabajo de los soldados y policías que en terreno nos alertaron de esta situación, pues allá hubiésemos estado, quién sabe con qué calidad de desenlace. Agradecemos mucho la protección y el profesionalismo con el que ejercen su tarea. Allá vamos a ir. Vamos a ir. No les quepa duda.