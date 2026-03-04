Política

Gustavo Petro se mete en la discusión sobre Medio Oriente: las dos propuestas que presentará ante la ONU

El jefe de Estado llevará a la ONU dos iniciativas que, a su juicio, podrían aliviar el conflicto que se vive en Medio Oriente.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 4:52 a. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

El círculo cercano del presidente Gustavo Petro tiene claro que su objetivo principal es posicionarse como un personaje mundial desde la tarima y lente público que le ofrece la Casa de Nariño. El conflicto que tiene lugar en Medio Oriente le ha servido para desempolvar su plan y ya ha dado puntadas de lo que quiere hacer.

En las últimas horas, a través de las redes sociales y en espacios públicos, ha llamado la atención sobre las operaciones militares que se adelantan en el extranjero. El mandatario ha levantado su voz de protesta para rechazar los acontecimientos, pero también para instar a la región continental a adoptar una postura colectiva.

El presidente Gustavo Petro califica como “ilegal” el ataque a Irán y plantea la creación de un “frente mundial contra la guerra”

En la búsqueda de eso, anunció: “Colombia propondrá una conferencia de paz, liderada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que busque el acuerdo de Israel y Palestina para la existencia de dos Estados soberanos y el acuerdo de zonas libres de armas nucleares”.

El presidente citó que esas zonas libres de amenaza nuclear deben estar ubicadas en Medio Oriente y América Latina”, misión que debe avanzar “hasta que el mundo no tenga armas nucleares, excepto las necesarias para la defensa del planeta de meteoritos y similares, reguladas por un organismo multilateral espacial”.

Gustavo Petro confirma que Colombia buscará reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras bombardeos a Irán

Petro, ante una multitud en el Cauca, advirtió que la humanidad está a punto de caer en un abismo, “que es la guerra nuclear, de la que nadie, ni aquí mismo, nos salvamos”.

Su versión es que la historia y la identidad latinoamericana constituyen una fortaleza en medio de las tensiones globales: “América Latina tiene que plantear que es el momento del diálogo de las civilizaciones y no de la confrontación, la guerra y el exterminio entre civilizaciones. Que es el momento de la cultura, no de la barbarie”.

Gustavo Petro.
Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

Por otro lado, frente a los informes que se han conocido sobre las exequias de las personas muertas en ataques en Irán, Petro manifestó que eso no puede ser legal: “En el mundo no puede normalizarse. El mejor homenaje a esas centenares de niñas asesinadas es reiniciar las conversaciones de paz. Lo demás serán más niños muertos”.

