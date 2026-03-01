Política

El presidente Gustavo Petro califica como “ilegal” el ataque a Irán y plantea la creación de un “frente mundial contra la guerra”

El jefe de Estado aseguró que se debe respetar el derecho internacional humanitario.

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 8:22 a. m.
El presidente Gustavo Petro se volvió a pronunciar por el conflicto en Medio Oriente.
El presidente de la República, Gustavo Petro, se volvió a pronunciar sobre el ataque que propinó Estados Unidos e Israel contra Irán y que terminó con la muerte del líder supremo Alí Jameneí.

El mandatario colombiano, en una de sus primeras reacciones a través de su cuenta en la red social X, aseguró que Colombia buscaría una reunión de carácter urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Petro reclamó en ese momento que el orden internacional “no aperezca” ante el nuevo hecho que enfrenta a los países y reclamó que estos dejen de utilizar armas nucleares. “No pueden propagarse las armas nucleares y hay que destruirlas todas”, señaló.

En otro mensaje, enviado en la noche del sábado, 28 de febrero, el jefe de Estado se volvió a referir al ataque perpetrado por Estados Unidos e Israel, aunque señaló directamente al primer ministro Benjamín Netanyahu.

Gustavo Petro confirma que Colombia buscará reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras bombardeos a Irán

“El pueblo de Israel debe expresarse en libertad por su gobierno. Netanyahu hoy lanzó un misil matando 108 niñas de un colegio de primaria en Irán. Ese ataque es ilegal”, escribió el presidente Petro.

En el mismo trino, el presidente de Colombia hizo un llamado a crear “un gran frente mundial contra la guerra” y a realizar “el pacto por la vida de la humanidad“.

“A la barbarie se le contrapone una Constitución de la Humanidad. El derecho internacional debe ser respetado”, insistió el mandatario, quien ya se había pronunciado sobre el tema nuclear.

La conversación sobre desarme nuclear entre Estados Unidos e Irán debe mantenerse. Y la humanidad debe exigir que Israel y Palestina realicen elecciones libres para elegir sus gobernantes”, reclamó Petro en otro mensaje.

En su primer pronunciamiento, Petro rompió el prudente silencio que tenía frente a Donald Trump desde su cita en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero.

En su trino, moderado y cauto para el estilo que solía desplegar antes de esa reunión en Washington, criticó la operación que Estados Unidos e Israel realizaron contra Irán.

Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy”, aseguró el primer mandatario colombiano.

Y agregó: “Es la paz del mundo la causa común de la humanidad. La paz y la vida son los fundamentos de la existencia. Naciones Unidas, impotente, debe reunirse de inmediato y declarar que es la hora de la paz mundial. No pueden propagarse las armas nucleares y hay que destruirlas todas”.

