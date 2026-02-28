El presidente Gustavo Petro informó que Colombia buscará una reunión de carácter urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir el sobre el bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán. El mandatario colombiano reclamó que el orden internacional “no perezca” ante el nuevo hecho que enfrenta a los países y reclamó que estos dejen de utilizar armas nucleares.

“El orden internacional no puede perecer porque será la barbarie. Colombia busca reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que es miembro pleno. El camino no es aumentar el número de países que tienen armas nucleares, sino llevarlos a cero”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Petro calificó como un “desastre” lo ocurrido en Irán, donde se cuenta que alrededor de 85 personas habrían fallecido durante el ataque en el que un misil cayó sobre un colegio dedicado a la formación de niñas y adolescentes.

A renglón seguido, Petro puntualizó que, así como América Latina, el Medio Oriente puede convertirse en una zona libre de armas nucleares y manifestó su preocupación por los recientes acontecimientos ocurridos en Irán.

“Colombia propone que el pueblo israelí y palestino se exprese libremente en elecciones. El pueblo puede votar por la paz. Colombia expresa su pesar por las decenas de niñas iraníes inocentes asesinadas; le damos un abrazo solidario a los pueblos árabes de Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita”, consideró el presidente.

El mandatario invitó a la Casa Blanca y a Irán a entablar diálogos sobre el desarme nuclear y buscar una conferencia de paz para el Medio Oriente. “El camino de la humanidad no es el enfrentamiento entre civilizaciones sino el diálogo entre civilizaciones”, comentó

El presidente Petro había guardado silencio sobre la administración Trump desde días antes de su encuentro con el mandatario republicano que se celebró el pasado 3 febrero. Sin embargo, la incursión armada contra Irán suscitó un nuevo pronunciamiento sobre su homólogo de Estados Unidos.