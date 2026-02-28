Política

Gustavo Petro confirma que Colombia buscará reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras bombardeos a Irán

El presidente pidió que el Medio Oriente se convierta en un territorio libre de armas nucleares.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
28 de febrero de 2026, 5:01 p. m.
El presidente Gustavo Petro condenó el bombardeo a Irán en el que fallecieron alrededor de 85 personas, varias de estas niñas menores de edad.
El presidente Gustavo Petro condenó el bombardeo a Irán en el que fallecieron alrededor de 85 personas, varias de estas niñas menores de edad. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro informó que Colombia buscará una reunión de carácter urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir el sobre el bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán. El mandatario colombiano reclamó que el orden internacional “no perezca” ante el nuevo hecho que enfrenta a los países y reclamó que estos dejen de utilizar armas nucleares.

“El orden internacional no puede perecer porque será la barbarie. Colombia busca reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que es miembro pleno. El camino no es aumentar el número de países que tienen armas nucleares, sino llevarlos a cero”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Petro calificó como un “desastre” lo ocurrido en Irán, donde se cuenta que alrededor de 85 personas habrían fallecido durante el ataque en el que un misil cayó sobre un colegio dedicado a la formación de niñas y adolescentes.

Así está la intención de voto para el Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

A renglón seguido, Petro puntualizó que, así como América Latina, el Medio Oriente puede convertirse en una zona libre de armas nucleares y manifestó su preocupación por los recientes acontecimientos ocurridos en Irán.

Política

Así está la intención de voto para el Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Política

Estefanía Colmenares, candidata al Senado: “El Centro Democrático tiene una lista de gente nueva que quiere hacer política diferente”

Política

Exalcalde de Yopal, Jhon Calzones, golpeó al periodista Martín Mesa: “Respéteme”

Política

Elecciones 2026: ¿Qué son los delitos electorales? Así debe denunciar si presencia un acto contra la democracia

Política

Paloma Valencia sería la ganadora de la Gran Consulta por Colombia, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Política

Daniel Quintero le ganaría a Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Política

Encuesta de AtlasIntel para SEMANA revela empate técnico entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta

Confidenciales

Gustavo Petro reaccionó a la caída de un misil sobre una escuela de niñas en Irán: “Barbarie”

Confidenciales

“Yo no voy a votar por ninguna consulta, hay que cambiar el Congreso”: presidente Gustavo Petro

Política

“Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy”: Gustavo Petro frente a los bombardeos a Irán

“Colombia propone que el pueblo israelí y palestino se exprese libremente en elecciones. El pueblo puede votar por la paz. Colombia expresa su pesar por las decenas de niñas iraníes inocentes asesinadas; le damos un abrazo solidario a los pueblos árabes de Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita”, consideró el presidente.

Estefanía Colmenares, candidata al Senado: “El Centro Democrático tiene una lista de gente nueva que quiere hacer política diferente”

El mandatario invitó a la Casa Blanca y a Irán a entablar diálogos sobre el desarme nuclear y buscar una conferencia de paz para el Medio Oriente. “El camino de la humanidad no es el enfrentamiento entre civilizaciones sino el diálogo entre civilizaciones”, comentó

El presidente Petro había guardado silencio sobre la administración Trump desde días antes de su encuentro con el mandatario republicano que se celebró el pasado 3 febrero. Sin embargo, la incursión armada contra Irán suscitó un nuevo pronunciamiento sobre su homólogo de Estados Unidos.

Más de Política

El Pacto Histórico, Centro Democrático y Salvación Nacional se perfilan como los partidos con mayor intención de voto al Senado para las elecciones de este 8 de marzo.

Así está la intención de voto para el Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Estefanía Colmenares.

Estefanía Colmenares, candidata al Senado: “El Centro Democrático tiene una lista de gente nueva que quiere hacer política diferente”

El exalcalde de Bogotá Jhon Jairo Torres, conocido como 'Jhon Calzones', golpeó al periodista Martín Mesa.

Exalcalde de Yopal, Jhon Calzones, golpeó al periodista Martín Mesa: “Respéteme”

Para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes se debe marcar la casilla del partido o coalición de preferencia y el número de la lista que ocupa cada candidato.

Elecciones 2026: ¿Qué son los delitos electorales? Así debe denunciar si presencia un acto contra la democracia

Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo

Paloma Valencia sería la ganadora de la Gran Consulta por Colombia, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Roy Barreras y Daniel Quintero

Daniel Quintero le ganaría a Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Encuesta de AtlasIntel para SEMANA revela empate técnico entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta

Armando Benedetti e imagen referencia de una persona votando durante elecciones en Colombia.

Registraduría responde a Armando Benedetti preguntas que hizo sobre las elecciones: aclaró dudas del software al Gobierno Petro

Bogotá. Febrero 04 de 2026. Claudia López inscribió oficialmente la consulta interpartidista “Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación”, junto a Leonardo Huerta. (Colprensa - Cristian Bayona).

Consulta de Claudia López y Leonardo Huerta ni siquiera supera el margen de error, según la encuesta de AtlasIntel

Noticias Destacadas