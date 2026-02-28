Política

Así está la intención de voto para el Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

El Pacto Histórico, el Centro Democrático y Salvación Nacional serían las fuerza más votada de la elección del próximo domingo, 8 de marzo.

Redacción Semana
28 de febrero de 2026, 4:27 p. m.
El Pacto Histórico, Centro Democrático y Salvación Nacional se perfilan como los partidos con mayor intención de voto al Senado para las elecciones de este 8 de marzo.
El Pacto Histórico sería, una vez más, la fuerza política mayoritaria en el Senado de la República en el periodo que comienza este 20 de julio de 2026. Así quedó evidenciado en la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, estudio que se conoce a una semana de las elecciones del 8 de marzo, en las que los colombianos acudirán a las urnas para elegir un nuevo Congreso y a los candidatos que representarán las tres consultas presidenciales en la primera vuelta.

Los números son claros: el 28,2 % de los consultados votarían por ese bloque político, una lista cerrada que está encabezada por la exministra de Salud, Carolina Corcho, y cuyos candidatos fueron elegidos en las consultas de octubre de 2025.

Pero el sector del presidente Gustavo Petro no la tendría fácil para formar alianzas en el legislativo. El Centro Democrático se proyecta como el segundo partido más votado de la contienda, con un 17,6 % de intención de voto, mientras que el movimiento de Salvación Nacional, que acompaña al candidato presidencial, Abelardo de al Espriella, marca una intención de voto del 7,1 %.

Las consultas del 8 de marzo tendrían una baja participación, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella parece inevitable

Los datos muestran que esas dos colectividades afines a la derecha, juntas, podrían alcanzar el 24,7 % de los tarjetones marcados de la elección el 8 de marzo. Para analizar cómo se conformarían los bloques de derecha e izquierda en el Congreso es necesario analizar la intención de voto de las otras colectividades.

El Partido Conservador se proyecta como la cuarta fuerza de la elección al Senado, con el 7 % de intención de voto; seguido por el Partido de la U, que marca el 6,7 %. En el periodo legislativo que está por terminar, los conservadores comenzaron integrándose a los intereses del Pacto Histórico y, con esto, a la agenda del presidente Petro. No obstante, el pasar de los meses los distanció del “cambio” y los godos se convirtieron en un bloque “independiente”.

Algo similar ocurrió con el Partido de la U, que en estos casi cuatro años saltó de apoyar a la administración Petro en asuntos como la primera reforma tributaria a ser clave para el hundimiento de la reforma a la salud. Incluso el Partido Liberal, con un 5,5 % de intención de voto para la elección al Senado de este 8 de marzo, tuvo las mismas dinámicas.

Los minoritarios del Senado

La volatilidad de las posiciones que tomaron los conservadores, liberales y la U evidencia que no está claro qué camino tomen esas fuerzas para el legislativo 2026 - 2030, una decisión que también dependerá de quién sea elegido presidente en una contienda en la que De la Espriella (derecha) e Iván Cepeda (izquierda) se proyectan como los candidatos que disputarán la segunda vuelta, en junio.

La peligrosa narrativa del fraude: mitos y verdades del sistema electoral colombiano

La Encuesta de AtlasIntel para SEMANA señala que la Alianza Verde tendría el 4,8 % de intención de voto, seguida de la coalición conformada por Cambio Radical y ALMA (Liga de Gobernantes, Colombia Justa Libres, ADA y Dignidad Liberal), con el 2,3 %.

Los escasos porcentajes abren un nuevo debate sobre si los partidos, incluso los que están en coalición, tendrán suficientes votos para conseguir la cifra repartidora y pasar el umbral para asegurarse curules y mantener su personería jurídica. Es más, las múltiples coaliciones que se formaron para esta elección son el resultado del inminente riesgo que tienen los partidos de desaparecer.

La fotografía de la intención de voto para la elección al Senado continúa con Creemos (1,3 %), Fuerza Ciudadana (1 %) y Ahora Colombia (Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso), con el 0,9 %.

ED 2275
ELECCIONES AL SENADO ¿POR LA LISTA DE CUÁL COALICIÓN O PARTIDO POLÍTICO ES MÁS PROBABLE QUE VOTE PARA ELSENADO? VOTOS VÁLIDOS Foto: AtlasIntel / SEMANA

El porcentaje de quienes votarán en blanco, de aquellos que están indecisos o no votarán es, incluso, mayor que la intención de casi la mitad de las fuerzas políticas que se disputarán la elección al Senado.

En ese sentido, las listas de candidatos de fuerzas como Patriotas (0,7 %), Colombia Segura y Próspera (0,2 %), el Frente Amplio (0,1 %), la Lista de Oviedo (0,1 %) y el Partido Oxígeno (0,1 %) se juegan su supervivencia en esta elección.

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA fue realizada entre el 19 y el 25 de febrero. En total, fueron entrevistadas, presencialmente, 6.468 personas en todo el país, cumpliendo lo exigido por la nueva ley de encuestas. El margen de error es del 1 %.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica:

*Todas las encuestas se ven afectadas por márgenes de error.

