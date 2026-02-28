Política

Encuesta de AtlasIntel para SEMANA revela empate técnico entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta

Si nada extraordinario sucede en los próximos tres meses, los dos candidatos son los más firmes para una segunda vuelta programada para el domingo 21 de junio.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
28 de febrero de 2026, 8:48 a. m.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son los más firmes candidatos para llegar a una segunda vuelta, de acuerdo con la más reciente encuesta de AtlsIntel para SEMANA.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son los más firmes candidatos para llegar a una segunda vuelta, de acuerdo con la más reciente encuesta de AtlsIntel para SEMANA. Foto: Semana

Este sábado se conoció una nueva encuesta de AtlasIntel para SEMANA, la cual reveló un nuevo panorama en la intención de voto para las próximas elecciones a la Presidencia de la República.

De acuerdo con el estudio, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, continúa liderando la intención de voto para las elecciones del próximo 31 de mayo, con el 37 %, seguido por Abelardo de la Espriella, que suma un 34,7 %.

Las consultas del 8 de marzo tendrían una baja participación, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella parece inevitable

Luego está Sergio Fajardo, con el 6,9 %, después el voto en blanco, con el 4,8 %, y le siguen en su orden Paloma Valencia (4,3 %), Vicky Dávila (2,1 %), Claudia López (2 %), Daniel Quintero (1,6 %), entre otros.

Si nada extraordinario sucede en los próximos tres meses que restan para que los colombianos acudan a las urnas a elegir al nuevo inquilino de la Casa de Nariño, la disputa por este puesto estará entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en una segunda vuelta programada para el domingo 21 de junio.

Política

Daniel Quintero le ganaría a Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Política

Registraduría responde a Armando Benedetti preguntas que hizo sobre las elecciones: aclaró dudas del software al Gobierno Petro

Política

Consulta de Claudia López y Leonardo Huerta ni siquiera supera el margen de error, según la encuesta de AtlasIntel

Política

“Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy”: Gustavo Petro frente a los bombardeos a Irán

Política

La peligrosa narrativa del fraude: mitos y verdades del sistema electoral colombiano

Política

“La plata para el magnicidio de mi hijo Miguel provino de Venezuela”: Miguel Uribe Londoño

Política

Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, habló con SEMANA tras años de silencio. Se declaró decepcionada de Petro y contó cómo un tacón la salvó en el atentado contra Galán

Opinión

Una encuesta y a votar la consulta

Política

La batalla por la Presidencia sería entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Los demás candidatos están lejos de los punteros

Empresas

Siete de cada 10 empresas estarían pensando en reducir personal; Fenalco destapa estudio sobre efecto de tres choques laborales

Sobre este escenario, AtlasIntel también hizo una proyección, en la cual se evidencia un empate técnico entre ambos aspirantes presidenciales. De la Espriella suma un 39,1 % y Cepeda el 38,9 %, teniendo en cuenta el margen de error que muestra el estudio del 1 %.

ED 2275
La encuesta AtlasIntel reveló la intención de voto de los colombianos en una hipotética segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: AtlasIntel / SEMANA

La firma encuestadora también midió otros escenarios de segunda vuelta, donde el candidato de la izquierda sale vencedor frente a otros aspirantes presidenciales como Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y Sergio Fajardo.

En el caso de la candidata del Centro Democrático, Cepeda la derrotaría con el 39,8 %, frente a un 29,6 %, casi 10 puntos porcentuales por encima. A Pinzón le ganaría con un porcentaje de un 40,7 % frente a un 19,3 % en la intención de voto y con Fajardo sería un 37,5 % frente a un 25,1 %.

Gustavo Petro destapó cuál será su voto en las elecciones del 8 de marzo

Por ahora, la candidata del Centro Democrático lidera la intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, donde también se encuentra el aspirante Juan Carlos Pinzón. A Valencia le sigue Vicky Dávila, mientras que Juan Daniel Oviedo saltó a la tercera posición.

AtlasIntel hizo una medición más reducida, bajo el supuesto de que Paloma Valencia gane la Gran Consulta por Colombia y llegue a la primera vuelta. En ese escenario, la intención de voto por la candidata del Centro Democrático solo pasa del 4,3 % al 7,8 % y queda en el cuarto lugar.

ED 2275
Intención de voto en primera vuelta: si estos fueran los candidatos, ¿por quién votaría para presidente de Colombia? Foto: AtlasIntel / SEMANA

Esto quiere decir que no afecta la intención de voto de los dos punteros, pues Iván Cepeda (39,8 %) y Abelardo de la Espriella (35,6 %), en ese caso, siguen a la cabeza. Por su parte, Sergio Fajardo registra un 10,5 % de intención de voto y está en el tercer lugar.

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA fue realizada entre el 19 y el 25 de febrero. En total, fueron entrevistadas, presencialmente, 6.468 personas en todo el país, cumpliendo lo exigido por la nueva ley de encuestas. El margen de error es del 1 %.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica:

Más de Política

Roy Barreras y Daniel Quintero

Daniel Quintero le ganaría a Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Armando Benedetti e imagen referencia de una persona votando durante elecciones en Colombia.

Registraduría responde a Armando Benedetti preguntas que hizo sobre las elecciones: aclaró dudas del software al Gobierno Petro

Bogotá. Febrero 04 de 2026. Claudia López inscribió oficialmente la consulta interpartidista “Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación”, junto a Leonardo Huerta. (Colprensa - Cristian Bayona).

Consulta de Claudia López y Leonardo Huerta ni siquiera supera el margen de error, según la encuesta de AtlasIntel

.

“Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy”: Gustavo Petro frente a los bombardeos a Irán

ED 2275

La peligrosa narrativa del fraude: mitos y verdades del sistema electoral colombiano

“La plata para el magnicidio de mi hijo Miguel provino de Venezuela”: Miguel Uribe Londoño

Yolanda Pulecio regresó a Colombia porque quiere estar cerca de Ingrid Betancourt. El miedo no desaparece.

Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, habló con SEMANA tras años de silencio. Se declaró decepcionada de Petro y contó cómo un tacón la salvó en el atentado contra Galán

Humberto de la Calle conoce a la perfección el funcionamiento del sistema electoral colombiano. Pide al presidente Petro mesura en sus declaraciones.

“La constituyente, como está concebida, es un mal para Colombia”: Humberto de la Calle habla de la tensión en el país a pocos días de las elecciones

2275

Las consultas del 8 de marzo tendrían una baja participación, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella parece inevitable

Noticias Destacadas