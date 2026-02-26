Se aproxima una fecha clave para la democracia en el país, ya que el próximo 8 de marzo se realizará un nuevo proceso electoral en el que los ciudadanos definirán la composición del nuevo Congreso.

Además, se abrirán las urnas en todo el país, para que también los ciudadanos participen de la elección de las diferentes consultas presidenciales.

Gustavo Petro dijo que los ahorradores de fondos privados de pensión deberían tener la posibilidad de retirar su dinero “de inmediato”

Se trata de la Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación, también La Gran Consulta por Colombia y, finalmente, el Frente por la Vida.

No obstante, se conoció un mensaje que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, en el que destapó cuál será su votación el 8 de marzo en medio de esa jornada electoral.

“Yo no voy a votar por la consulta presidencial, voy a votar por la confirmación del nuevo Senado y Cámara”, expresó el jefe de Estado

Entretanto, en varias ocasiones el mandatario colombiano ha cuestionado con dureza la exclusión que hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE) del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, para la consulta del Frente por la Vida, en donde están el exsenador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

El presidente Gustavo Petro señaló que la decisión del CNE contra Iván Cepeda es un golpe a la democracia. Foto: SEMANA / Presidencia

“Solo el hecho de la exclusión arbitraria de precandidatos a las consultas constituye un fraude electoral ya realizado. Por eso no votaré en las consultas presidenciales este 8 de marzo y solo pediré el tarjetón del Congreso”, dijo en un mensaje que publicó esta semana.

Y añadió: “Impidieron torvamente en el Consejo Electoral el derecho a elegir y ser elegido. Pero además, aún hoy, no se ha atendido mi solicitud del examen técnico por auditores expertos del software de preconteo, que se vuelve el 93 % del conteo final manejado por Thomas and Greg and Sons, de los hermanos Bautista. Al contrario, torvamente el grupo busca, a través de jueces, recuperar el contrato de pasaportes y anular el que ya se ejecutó con el fin de mantener su control sobre la base de datos de la documentación de los colombianos. Esa operación en medio de elecciones es supremamente oscura y muestra posibles transacciones políticas y económicas usando medios judiciales”.

“Si no se asegura la auditoría técnica externa real del software e independiente de la Registraduría, se confirma un desacato al fallo del año 2018/causa fraude contra el partido Mira de la Sala Plena del Consejo de Estado que ordenó un software de escrutinio del Estado y desde el Estado”, subrayó el mandatario.

Finalmente expresó: “Aquí expongo un análisis hecho por veedores ciudadanos y de Presidencia sobre las fallas reales del sistema de cómputo privado en la Registraduría”.