Gustavo Petro dijo que los ahorradores de fondos privados de pensión deberían tener la posibilidad de retirar su dinero “de inmediato”

Este jueves 26 de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, desató revuelo en las redes sociales por un mensaje que publicó en su cuenta personal de X y el cual hace referencia a la polémica que se desató por el decreto que alista su Gobierno por el traslado de $ 25 billones a Colpensiones de fondos privados.

En la publicación, el mandatario colombiano señaló que los usuarios de los fondos privados de pensión pueden retirar el dinero de “inmediato”. Además, lanzó un fuerte sablazo a la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), por criticar el proyecto de decreto.

Gustavo Petro defendió el polémico proyecto de decreto que busca trasladar $25 billones de fondos privados a Colpensiones

“Todo propietario de una cuenta de ahorro pensional en un fondo privado de pensiones que ha decidido retirarse de ese fondo, tiene todo el derecho de retirar su ahorro y no solo en 15 días, sino de inmediato”, señaló.

Además, el jefe de Estado lanzó varios cuestionamientos: “¿Está diciendo la Anif que los fondos privados de pensiones no pueden garantizar el retiro del dinero del ahorro de sus ahorradores cuando estos lo solicitan?, ¿ya la SuperFinanciera tomó datos de este hecho?, ¿está diciendo la Anif que le parece inaudito que un ahorrador pensional pueda reclamar sus ahorros?, o, ¿estamos ante la evidencia de una posible sustracción ilícita de los ahorros de los cotizantes de pensiones?”.

“Invito a los cotizantes que se hayan retirado de los fondos privados de pensiones a poner tutelas por sus ahorros que deben transferirse al fondo pensional que ellos deseen por derecho”, dijo Petro.

Sumado a ello, expresó en su cuenta de X: “El Gobierno alertó sobre la situación financiera de los fondos privados y por eso propuso una ley de reforma pensional para que no quebraran y se mantuviera y se ampliara —al contrario— el derecho a la pensión”.

El presidente Gustavo Petro ha insistido en varias oportunidades en que la Corte Constitucional debe aprobar la reforma pensional. Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

“Realizaré de inmediato una reunión con el superintendente financiero, ante esta actitud de rechazo de los gremios de los fondos privados al derecho de los cotizantes a decidir el traslado de sus ahorros, que son su propiedad. Rechazar el derecho de los cotizantes al traslado de sus ahorros, si es su voluntad, es inconstitucional y delictivo”, insistió el mandatario colombiano.

Y concluyó: “Le solicito a la Corte Constitucional la aprobación definitiva de la reforma pensional que trae un sistema que impide la quiebra de los fondos. Invito a Asofondos a una reunión conmigo con el fin de aclarar si los fondos pueden sostener la capacidad de traslado de los ahorros que le pertenecen exclusivamente a los ahorradores. Una de las funciones constitucionales del presidente es vigilar y controlar el sistema financiero, y el buen cuidado del ahorro del público”.