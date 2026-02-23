Colpensiones, uno de los fondos pensionales más importantes del país, reúne a miles de afiliados que realizan cotizaciones con el fin de asegurar su jubilación.

Colpensiones señala importante trámite que deben realizar los colombianos en 2026

Tras la aprobación de la reforma pensional, que se encuentra en estudio, se anunciaron cambios en distintos aspectos del sistema, entre ellos el traslado entre regímenes, mecanismo que permite a un afiliado pasar del Régimen de Ahorro Individual (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM) o en sentido contrario.

Las personas deben seguir los parametros para solicitar el traslado. Foto: ADOBE STOCK

Colpensiones informó a través de su página web que las personas con más de 700 semanas cotizadas podrán hacer el traslado pensional hasta el 16 de julio de 2026.

Los interesados deben completar cada una de las etapas exigidas por los fondos de pensiones. En el caso de las mujeres menores de 47 años y los hombres menores de 52, la fecha límite será el día anterior a su cumpleaños.

Estas son las alternativas para las personas que no logran pensionarse

Para llevar a cabo este proceso es fundamental conocer previamente los requisitos establecidos por la legislación nacional. Uno de los más relevantes es la Doble Asesoría, que debe cumplirse de manera obligatoria por quienes deseen continuar con el trámite.

“La Doble Asesoría es una herramienta diseñada para aquellas personas que desean cambiar de régimen pensional (de Colpensiones a fondos privados o viceversa). Consiste en recibir dos asesorías: una de Colpensiones y otra del fondo privado. Este proceso te permitirá conocer las diferencias, beneficios y opciones que ofrece cada régimen, ayudándote a tomar una decisión informada sobre tu futuro pensional”.

Los ciudadanos deben conocer los beneficios de cada uno de los fondos. Foto: 123RF

“El caso de cada persona es diferente, por eso pide la información necesaria para que puedas tomar la mejor decisión con respecto a cuál régimen es el que más te conviene (el privado o el público)”, señala Colpensiones.

Al momento de cambiar de fondo pensional, es importante tener en cuenta: