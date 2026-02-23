Finanzas

Colpensiones: fecha límite y condiciones para el traslado de fondo de pensiones

Miles de personas pueden acceder al traslado.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

23 de febrero de 2026, 4:11 p. m.
Dentro del sistema general de pensiones colombiano hay tres tipos de pensión: de vejez, de invalidez y de sobrevivencia.
Colpensiones, uno de los fondos pensionales más importantes del país, reúne a miles de afiliados que realizan cotizaciones con el fin de asegurar su jubilación.

Tras la aprobación de la reforma pensional, que se encuentra en estudio, se anunciaron cambios en distintos aspectos del sistema, entre ellos el traslado entre regímenes, mecanismo que permite a un afiliado pasar del Régimen de Ahorro Individual (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM) o en sentido contrario.

Este año, unos 120.000 colombianos, en su mayoría de altos ingresos y que están a más de diez años de la jubilación, se han pasado a Colpensiones, agravando el pasivo pensional de la entidad.
Colpensiones informó a través de su página web que las personas con más de 700 semanas cotizadas podrán hacer el traslado pensional hasta el 16 de julio de 2026.

Los interesados deben completar cada una de las etapas exigidas por los fondos de pensiones. En el caso de las mujeres menores de 47 años y los hombres menores de 52, la fecha límite será el día anterior a su cumpleaños.

Para llevar a cabo este proceso es fundamental conocer previamente los requisitos establecidos por la legislación nacional. Uno de los más relevantes es la Doble Asesoría, que debe cumplirse de manera obligatoria por quienes deseen continuar con el trámite.

“La Doble Asesoría es una herramienta diseñada para aquellas personas que desean cambiar de régimen pensional (de Colpensiones a fondos privados o viceversa). Consiste en recibir dos asesorías: una de Colpensiones y otra del fondo privado. Este proceso te permitirá conocer las diferencias, beneficios y opciones que ofrece cada régimen, ayudándote a tomar una decisión informada sobre tu futuro pensional”.

“El caso de cada persona es diferente, por eso pide la información necesaria para que puedas tomar la mejor decisión con respecto a cuál régimen es el que más te conviene (el privado o el público)”, señala Colpensiones.

Al momento de cambiar de fondo pensional, es importante tener en cuenta:

  • Los beneficios y condiciones que ofrece cada régimen para complementar la pensión
  • Los procedimientos requeridos por cada entidad para efectuar el traslado sin afectar las cotizaciones
  • El historial laboral del afiliado para verificar los aportes realizados; y los canales de atención disponibles en cada fondo. Además, las entidades encargadas del tema en el país disponen de rutas de acompañamiento para estudiar las solicitudes de traslado entre regímenes.
  • No acudir a terceros para llevar a cabo el cambio.
  • NO entregar dinero para la ejecución del proceso.

