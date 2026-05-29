Finanzas
Cambio importante en el uso de la tarjeta TuLlave de Transmilenio: beneficiará a quienes pagan doble pasaje en Bogotá y Soacha
La medida busca aliviar el impacto de las obras del Metro y las nuevas troncales sobre los usuarios del transporte público.
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29 de mayo de 2026 a las 11:47 a. m.
El Concejo de Bogotá aprobó en primer debate ampliar el tiempo de transbordo en el SITP para evitar que miles de usuarios paguen doble pasaje. Foto: Alcaldía de Bogotá
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