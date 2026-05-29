Finanzas

Cambio importante en el uso de la tarjeta TuLlave de Transmilenio: beneficiará a quienes pagan doble pasaje en Bogotá y Soacha

La medida busca aliviar el impacto de las obras del Metro y las nuevas troncales sobre los usuarios del transporte público.

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Redacción Semana
29 de mayo de 2026 a las 11:47 a. m.
El Concejo de Bogotá aprobó en primer debate ampliar el tiempo de transbordo en el SITP para evitar que miles de usuarios paguen doble pasaje.
El Concejo de Bogotá aprobó en primer debate ampliar el tiempo de transbordo en el SITP para evitar que miles de usuarios paguen doble pasaje. Foto: Alcaldía de Bogotá
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