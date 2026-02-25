Gustavo Petro defendió el polémico proyecto de decreto que busca trasladar $25 billones de fondos privados a Colpensiones

En medio de la profunda polémica que se desató en varios sectores del país por el proyecto de decreto que se conoció del Gobierno nacional, el cual pretende ordenar el traslado de $25 billones a Colpensiones desde los fondos privados, el presidente Gustavo Petro se pronunció.

Lo hizo a través de su cuenta personal de X, en la que le envió un mensaje a la Corte Constitucional, al advertir que ese alto tribunal tiene frenada la aplicación de la reforma pensional.

Gobierno Petro busca trasladarle a Colpensiones más de 25 billones de pesos de los fondos de pensiones privados. Este es el proyecto

“Amigo Kevin, de antemano agradezco tu colaboración técnica por estas redes. La reforma pensional efectivamente normaliza una articulación tranquila y complementaria entre los diferentes regímenes pensionales que existen en Colombia y evita su competencia; ese fue el propósito principal que tuvimos, dado que disminuye el déficit fiscal y permite más garantías de pensión a la gente que trabaja. Lo llamamos el sistema de pilares y fue creado en Holanda con éxito”, expresó el presidente Petro.

Y avanzó en el mensaje: “Pero la reforma pensional que es ley, no es aplicable, porque la Corte Constitucional a través del magistrado Ibáñez la detuvo durante un año entero. Solo si es aprobada por la Corte es ley aplicable. Lo cual significa que la competencia entre los regímenes diferentes creados en la Ley 100 de 1993 en materia pensional y la misma Ley 100 en general continúa vigente”.

“Los trabajadores que se pensionan en Colpensiones y tengan acumulados de ahorro pensional en los fondos privados deben reclamarlos como parte de la financiación de su pensión en Colpensiones. Es su derecho. Dije desde el principio de mi gobierno que los datos más suaves en los fondos privados y escandalosos en las EPS privadas ameritaban las reformas del sistema pensional y de salud, dado que tanto las EPS, primero, y luego los fondos privados de pensiones, quebrarán”, recalcó el jefe de Estado.

También explicó en el mensaje que publicó: “El Congreso aprobó efectivamente la reforma pensional y estancó la reforma a la salud, con grave daño para el país. Luego, con un sectarismo político inaudito para un magistrado, Ibáñez congeló la reforma pensional sin poderse aplicar”.

“El tiempo ha pasado y las consecuencias son EPS genuinamente quebradas y fondos de pensión privados que continúan desangrándose ante la retirada de sus cotizantes hacia Colpensiones. Esperamos que la Corte Constitucional apruebe la reforma pensional”, subrayó.

Finalmente manifestó: “La reforma a la salud quedó en el Senado de la República y ahora la prensa me endilga la consecuencia de esa irresponsabilidad legislativa. Lo que sobreviene es la declaración de quiebra definitiva de varias EPS actuales que deben pagar —ellas o sus dueños— sus deudas privadas; la deuda al sistema hospitalario clínico y de proveedores debe pagarse con el patrimonio de los dueños de las EPS que originaron y son responsables de la deuda. El Estado pagó por completo sus compromisos anuales y nunca debió generarse una deuda tan mayúscula de carácter macroeconómico. La Fiscalía no ha hecho la investigación forense sobre el destino final del recurso público girado durante décadas”.

La postura del jefe de Estado fue en respuesta a un mensaje que publicó un abogado en el que alertó que ese proyecto de decreto es “ilegal”.

Gobierno Petro se reúne con el procurador Gregorio Eljach tras recientes encontrones entre el presidente y el jefe del Ministerio Público

“Este proyecto de decreto que alistan MinHacienda y MinTrabajo es ilegal. Viola directamente el parágrafo del art. 76 de la Ley 2381 (Reforma Pensional), que literalmente prohíbe el giro que pretende ordenar el Gobierno. ‘Arts. 12 y 76 son únicas normas vigentes de la reforma pensional’”, aseguró.