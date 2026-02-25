Economía

Asofondos reaccionó tras decreto para girar 25 billones de las AFP a Colpensiones: “agrava la sostenibilidad de la reforma”

El decreto formalizó la propuesta a través de un documento presentado hace algunas horas.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 7:27 a. m.
Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, anunció hace algunas horas, un proyecto de decreto con el que buscaría trasladar a Colpensiones más de 25 billones de pesos desde las cuentas de ahorro individual de los trabajadores que se acogieron a la ventana de oportunidad de traslado, prevista en en el Art. 76 de la reforma pensional (ley 2381 de 2024). Esos recursos son manejados actualmente por los fondos privados de pensión.

“Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberán trasladar a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones la totalidad de los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de los afiliados que ejercieron la oportunidad de traslado, dentro del término establecido en el artículo 2.2.2.5.3. del presente decreto“, indica la nueva normativa.

Tras la decisión, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, Asofondos, se pronunció asegurando que el proyecto de decreto contraria lo que dice la reforma pensional y exige que giren a Colpensiones, en 15 días después de que sea expedido el decreto, los saldos de las cuentas de ahorro individual de estos colombianos que han aprovechado esta ventana.

Con ello, el Gobierno podría ahora utilizar los ahorros pensionales en una forma que no está prevista en la Ley aprobada por el Congreso de la República.

“Dicho decreto busca que las AFP giren a Colpensiones más de 25 billones de pesos, para usarlos de manera contraria a lo que ordena la Ley, lo cual implica que se liberarían recursos del presupuesto general de la nación por un monto equivalente y una afectación del ahorro pensional que se quiso preservar en la reforma pensional de la Ley 2381, agravando aún más la sostenibilidad futura de esa reforma y de las finanzas públicas”, comentó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Es importante recordar que una de las cosas que se logró en el trámite de la reforma pensional fue la creación de un fondo público pensional, administrado por el Banco de la República, para garantizar el pago futuro de las pensiones que se otorguen bajo la Ley 2381, es decir, que tales recursos deberían ser ahorrados y tendrían como único destino el Fondo de ahorro del pilar contributivo, que respalda las pensiones públicas en el largo plazo.

En desarrollo...

