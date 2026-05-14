Tras orden de Petro, la Superfinanciera inicia investigaciones a fondos privados por traslados a Colpensiones

La Superintendencia Financiera de Colombia anunció este 14 de mayo una apertura de investigaciones por el traslado de recursos de fondos privados a Colpensiones que no se han realizado aún. La entidad regulatoria detalló que el inicio de dichas indagaciones se da en el marco de las indicaciones del presidente de la República y como parte de sus funciones de supervisión del sistema financiero.

“La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) inició hoy investigaciones sobre el traslado de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones correspondientes a los afiliados que aplicaron la oportunidad de traslado del régimen privado al de prima media y que ya consolidaron su derecho pensional”, precisó la Superfinanciera.

Superintendencia Financiera de Colombia Foto: Guillermo Torres /Semana

Precisaron que a la fecha el monto total de estos recursos asciende actualmente a 8,7 billones de pesos, que corresponden a su vez a 32.803 afiliados que ya consolidaron su derecho pensional, de los cuales 24.331 ya están recibiendo su mesada por parte de Colpensiones.

“Como se sabe, el Decreto 415 de 2026 estableció condiciones y plazos para el traslado de estos recursos. No obstante, dicha norma se encuentra suspendida por los autos del 28 de abril y del 11 de mayo de 2026, proferidos por el Consejo de Estado”, indicó.

Las medidas recientes sobre el ahorro pensional pueden tener impacto sobre la tasa de cambio. Foto: Getty Images

Finalmente, la SFC precisa que las investigaciones anunciadas permitirán tomar las decisiones que legalmente correspondan para proteger los derechos de los consumidores financieros y velar por la estabilidad del sistema financiero colombiano.

Es importante recordar que hace algunas horas, el mandatario ordenó la investigación, acusándolos de “expropiar” los ahorros de los trabajadores.

“No, señor, la ley que establece la transición de un trabajador del sistema de ahorro individual al sistema de prima media ordena devolver el ahorro de los trabajadores del fondo pensional de ahorro individual al fondo que escoja libremente el trabajador. Así que no se puede encubrir el robo que propietarios de la banca privada pretenden hacer”, dijo el presidente Petro.

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