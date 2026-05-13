Exportaciones, energía y manufacturas: el costo económico de la tensión con Ecuador

La escalada comercial entre Colombia y Ecuador empezó a generar efectos visibles sobre el comercio bilateral y volvió a poner bajo presión la estabilidad de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), uno de los principales mecanismos de integración económica de la región.

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Un análisis económico de ANIF advierte que las exportaciones colombianas hacia Ecuador cayeron 46,1 % anual entre febrero y marzo de 2026, reflejando el fuerte impacto que tuvieron las medidas arancelarias impuestas por ambos países durante las últimas semanas.

La disputa comenzó en febrero, en medio del deterioro de las tensiones fronterizas y de seguridad entre ambos gobiernos. Ecuador decidió imponer un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, argumentando supuestas fallas de cooperación frente al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.

Colombia respondió pocos días después con medidas retaliatorias que fueron ampliándose progresivamente. El conflicto dejó de limitarse únicamente al comercio de bienes y empezó a extenderse hacia otros sectores estratégicos, incluyendo suministro energético y transporte de crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

La tensión escaló nuevamente el pasado 1 de mayo, cuando Ecuador elevó los aranceles hasta el 100 % para algunos productos colombianos. En respuesta, Colombia implementó aranceles denominados “inteligentes”, con tasas de un 35 %, un 50 % y un 75 % para distintos bienes ecuatorianos.

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Ante ese escenario, la Secretaría General de la CAN intervino y ordenó a ambos países desmontar las restricciones en un plazo máximo de diez días, argumentando que las medidas contravenían los principios de libre circulación de mercancías establecidos en el Acuerdo de Cartagena, base jurídica del bloque andino.

El comercio bilateral refleja alta sensibilidad frente a tensiones políticas. Foto: Colprensa

Las cifras muestran que el choque comercial impactó especialmente a sectores manufactureros y de alta integración regional. Las exportaciones colombianas hacia Ecuador pasaron de US$318 millones en 2025 a US$172 millones en 2026, evidenciando la elevada sensibilidad del comercio andino frente a restricciones arancelarias y tensiones políticas.

El mayor golpe se concentró en combustibles minerales, que aportaron -15,5 puntos porcentuales a la caída total de exportaciones. También resultaron afectados sectores como equipos y material eléctrico (-3,9 p.p.), plásticos y manufacturas (-2,6 p.p.) y maquinaria y equipos mecánicos (-2,6 p.p.).

ANIF advierte que estos sectores tienen una alta dependencia de cadenas regionales de suministro y encadenamientos productivos entre ambos países, lo que aumenta la vulnerabilidad del comercio frente a decisiones unilaterales o conflictos diplomáticos.

En contraste, productos orientados al consumo final, como perfumería, cosméticos y farmacéuticos, mostraron menor sensibilidad frente a las restricciones, manteniendo una caída menos pronunciada dentro del intercambio bilateral.

Aunque la decisión de la CAN reduce el riesgo de una profundización inmediata de la disputa, el episodio vuelve a abrir interrogantes sobre la capacidad institucional del bloque para responder a conflictos políticos y comerciales entre sus miembros.

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El caso también evidencia cómo las tensiones diplomáticas pueden trasladarse rápidamente al comercio exterior, afectando industrias manufactureras, cadenas logísticas y exportaciones regionales que históricamente habían dependido de la integración andina como uno de sus principales motores económicos.