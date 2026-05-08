Gustavo Petro responde a orden dada por la Comunidad Andina: “No tengo ningún problema en retirar aranceles a productos de Ecuador”

En horas de la mañana del viernes 8 de mayo de 2026, la Comunidad Andina ordenó a Colombia y Ecuador; la misma señala que el país vecino tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para retirar los aranceles.

Comunidad Andina de Naciones le da plazo de 10 días a Colombia y Ecuador para eliminar aranceles: hizo dura exigencia

Por su parte, Colombia contará con el mismo lapso de tiempo para retirar los aranceles y las medidas que se han impuesto en los últimos meses.

Comunidad Andina emitió orden de retirar aranceles impuestos por Colombia y Ecuador. Foto: Archivo particular

“La Comunidad Andina le ordena a los gobiernos de Colombia y Ecuador levantar todas las medidas que restringen el comercio entre las dos naciones, entre las dos economías, entre las dos sociedades en forma irregular. Hace énfasis en el inmenso daño que se produce derivado de las medidas arbitrarias que afectan a los trabajadores, al sector empresarial, a los consumidores de los dos países. Estas son las primeras y las últimas páginas de un fallo que ojalá cumplan los respectivos gobiernos”. Compartió Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

La @ComunidadAndina le ordena a los gobiernos de Colombia y Ecuador levantar todas las medidas restringen en el comercio, entre las dos naciones, entre las dos economías, entre las dos sociedades en forma irregular

Hace énfasis en el inmenso daño que se produce derivado de las… pic.twitter.com/03ux9iGL29 — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) May 8, 2026

Frente a estas noticias, el mandatario Gustavo Petro se pronunció por medio de su cuenta de X, señalando que no tendría ningún problema en retirar los aranceles impuestos a los productos provenientes del Ecuador en el mismo orden en que determinados.

“No tengo ningún problema en retirar los aranceles a productos del Ecuador en la misma forma y cronología como se pusieron”, señala Petro.

No tengo ningún problema en retirar los aranceles a productos del Ecuador en la misma forma y cronología como se pusieron. https://t.co/d3VV4FIMv5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 9, 2026

Ecuador anunció reducción de la tasa de seguridad

El pasado lunes 4 de mayo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó la reducción de la tasa de seguridad a los productos que ingresen desde territorio colombiano a partir del 1 de junio de 2026.

“Por disposición del presidente de la República, Daniel Noboa Azin, Ecuador reducirá al 75 % la tasa de seguridad a importaciones provenientes de Colombia. La medida entrará en vigencia a partir del 1 de junio de 2026″, destaca el comunicado del Gobierno de Ecuador.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, habló en exclusiva con SEMANA de la crisis con Colombia: “Quien está que baila merengue con la mafia es Gustavo Petro”

En los últimos días, empresas de los dos países señalaron el impacto de las medidas que se venían ejecutando por parte de las dos naciones, llamando a un espacio de diálogo entre las dos partes.

“Esta decisión ratifica la apertura del Gobierno nacional de avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, promoviendo una mayor articulación entre ambos países y fortaleciendo el desarrollo de la zona fronteriza”, complementa el comunicado del Gobierno de Ecuador.