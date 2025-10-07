Suscribirse

China se incorpora como país observador de la Comunidad Andina

China es el principal destino de las exportaciones extracomunitarias de la Comunidad Andina. Con este paso, se abren nuevas posibilidades para consolidar el intercambio comercial y el desarrollo de capacidades.

Redacción Economía
7 de octubre de 2025, 5:56 p. m.
Los Países Miembros de la Comunidad Andina - Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú - aprobaron la incorporación de la República Popular China como País Observador de la Comunidad Andina.
Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú | Foto: Comunidad Andina

En la XXXI Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en la ciudad de Bogotá, los países miembros de la Comunidad Andina ―Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú― aprobaron la incorporación de la República Popular China como País Observador de la Comunidad Andina.

Con esta decisión, se concluye un proceso iniciado en julio, cuando la Embajada de China en el Perú presentó formalmente la solicitud ante la Secretaría General de la CAN. La medida abre una nueva etapa en las relaciones entre ambas partes, enfocada en fortalecer los lazos comerciales y promover la cooperación en innovación, ciencia y tecnología.

El secretario general de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez, destacó que la incorporación de China contribuirá al fortalecimiento de las relaciones recíprocas mediante el desarrollo de un diálogo político y la intensificación de la cooperación.

Actualmente, el 19,3 % de las exportaciones extracomunitarias andinas tienen como destino el mercado chino, el cual se ha consolidado como el principal destino de los envíos del bloque andino.

“Sin duda, esta nueva etapa entre la Comunidad Andina y China representa una oportunidad para proyectar la subregión andina en el Asia-Pacífico y potenciar la cooperación en innovación y nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial”, remarcó el Secretario General de la Comunidad Andina.

Contexto: Comunidad Andina lanza “Caminos Andinos” para fortalecer el turismo regional

De acuerdo con la normativa de la CAN, los países observadores pueden participar en reuniones no reservadas con derecho a voz, pero sin voto, lo que les permite involucrarse en espacios de diálogo y concertación sin alterar las decisiones internas del grupo.

China se convierte así en el séptimo país en obtener este estatus, junto con España, Marruecos, Turquía, Grecia, Panamá y República Dominicana.

