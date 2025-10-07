China se incorpora como país observador de la Comunidad Andina

En la XXXI Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en la ciudad de Bogotá, los países miembros de la Comunidad Andina ―Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú― aprobaron la incorporación de la República Popular China como País Observador de la Comunidad Andina.

Con esta decisión, se concluye un proceso iniciado en julio, cuando la Embajada de China en el Perú presentó formalmente la solicitud ante la Secretaría General de la CAN. La medida abre una nueva etapa en las relaciones entre ambas partes, enfocada en fortalecer los lazos comerciales y promover la cooperación en innovación, ciencia y tecnología.

El secretario general de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez, destacó que la incorporación de China contribuirá al fortalecimiento de las relaciones recíprocas mediante el desarrollo de un diálogo político y la intensificación de la cooperación.

Actualmente, el 19,3% de las exportaciones extracomunitarias andinas tienen como destino el mercado chino, el cual se ha consolidado como el principal destino de los envíos del bloque andino. | Foto: Comunidad Andina

“Sin duda, esta nueva etapa entre la Comunidad Andina y China representa una oportunidad para proyectar la subregión andina en el Asia-Pacífico y potenciar la cooperación en innovación y nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial”, remarcó el Secretario General de la Comunidad Andina.

De acuerdo con la normativa de la CAN, los países observadores pueden participar en reuniones no reservadas con derecho a voz, pero sin voto, lo que les permite involucrarse en espacios de diálogo y concertación sin alterar las decisiones internas del grupo.