Una mujer latinoamericana podría convertirse en la próxima líder de la ONU

Antigua y Barbuda presentó la candidatura de María Fernanda Espinosa, exministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, para sustituir al secretario general de la ONU, António Guterres, anunció un funcionario de la organización este martes a AFP.

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“Recibimos los documentos de Antigua y Barbuda” el lunes por la tarde, precisó La Neice Collins, portavoz de la ONU.

La ecuatoriana, que presidió la Asamblea General de Naciones Unidas entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, se convirtió en la quinta aspirante oficial a dirigir el organismo multilateral. Los otros candidatos son la chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el senegalés Macky Sall.

El próximo secretario general asumirá el cargo el 1 de enero de 2027, cuando finalice el segundo mandato de António Guterres.

María Fernanda Espinosa, candidata a la Secretaría General de la ONU. Foto: Suministrada

El diplomático portugués dirige Naciones Unidas desde 2017, luego de haber sido elegido en 2016 para un primer periodo de cinco años. En 2021, los Estados miembros respaldaron su reelección para completar un segundo mandato al frente del organismo internacional.

Cada aspirante debe recibir el respaldo oficial de uno o varios Estados miembros, aunque no necesariamente de su país de origen. Además, la elección suele guiarse por una tradición de rotación geográfica que, aunque no es obligatoria, en esta ocasión favorecería a un candidato latinoamericano.

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Varios Estados también impulsan la posibilidad de que, por primera vez en la historia de Naciones Unidas, una mujer ocupe la Secretaría General.

Antes de esta postulación, Espinosa Garcés ya había marcado un precedente al convertirse en la cuarta mujer, en 73 años de historia de la ONU, en presidir la Asamblea General. Además de su trayectoria política y diplomática, también ha desarrollado una carrera como poeta y ensayista.

Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está integrada por 193 Estados miembros. Foto: Getty Images

Sin embargo, la candidatura de la ecuatoriana no ha estado exenta de controversias. En distintas hojas de vida aseguró tener un doctorado en Filosofía de la Universidad Rutgers. No obstante, la institución estadounidense informó que no encontró registros de ese título.

La universidad señaló que Espinosa Garcés estudió allí entre 1994 y 2000, pero aclaró que no completó los requisitos necesarios para obtener el Ph.D.

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Ahora, el proceso entrará en manos del Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente de sus cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.

El organismo deberá iniciar formalmente las discusiones y el proceso de selección antes de finales de julio.

*Con información de AFP.