ONU se pronuncia por asesinato del periodista Mateo Pérez y urge a las autoridades a investigar y sancionar a los responsables

El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ejecutado por el frente 36 de las disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia, ha generado el rechazo generalizado desde diferentes sectores de la sociedad.

Recuperan el cuerpo de Mateo Pérez Rueda, el periodista asesinado por las disidencias del frente 36 en Briceño, Antioquia

El cuerpo del joven de 23 años de edad fue recuperado en las últimas horas por una comisión humanitaria encabezada por la Defensoría del Pueblo en zona boscosa de las veredas El Palmichal y El Hoyo.

Tras la confirmación de su muerte y la recuperación de su cuerpo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó su asesinato y urgió el esclarecimiento de los hechos.

“Condenamos rotundamente el homicidio del periodista Mateo Pérez en Antioquia por parte de un grupo armado no estatal”, señaló la ONU, tras recordar que el joven se encontraba desaparecido desde el 5 de mayo.

“Urgimos a las autoridades investigar, juzgar y sancionar este homicidio”, señaló la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia, al tiempo que le envió un contundente mensaje a los grupos armados ilegales.

“Reiteramos a los grupos armados no estatales su obligación de respetar a la población civil, de la cual hacen parte las personas que buscan y difunden información, entre ellos las y los periodistas”, sentenció.

La oficina de la ONU calificó el asesinato de Pérez Rueda como “una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario”, y expresaron toda su solidaridad con la familia del joven asesinado.

Primera reacción de Gustavo Petro por el asesinato del periodista Mateo Pérez: señaló al responsable del crimen

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, incrementó de 300 millones a 500 millones de pesos la recompensa por alias Víctor Chala, disidente de las Farc señalado por el crimen del periodista.

El presidente de la República, Gustavo Petro, fue uno de los primeros en señalar a este criminal como responsable del hecho que tiene de luto al departamento de Antioquia.

“Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez, que es un grupo dividido del frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales”, indicó el presidente.

Ministro de Defensa, Pedro A. Sánchez, incrementa recompensa hasta 500 millones de pesos por Víctor Chala, señalado por crimen de periodista Mateo Pérez Rueda. Foto: Redes sociales.

El ministro advirtió que Chala “se convierte en este momento en un objetivo de alto valor, un objetivo que debemos cumplir, la instrucción a la fuerza pública es capturar a este criminal, pero también desmantelar todas las estructuras criminales que delinquen en la zona”.

“Hemos avanzado grandemente en operaciones en esta región y a pesar del dolor y la adversidad que nos embarga por este vil asesinato, no nos doblegamos como país y avanzamos hasta derrotar a los criminales, a los asesinos de campesinos, de niños, y ancianos”, sentenció Sánchez.