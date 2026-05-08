Día de la Madre: ¿qué es lo que más piden los colombianos durante esta fecha?

El Día de la Madre se ha consolidado como el motor principal del comercio electrónico en Colombia, transformando los hábitos de consumo hacia una cultura de la inmediatez y el detalle espontáneo.

El Día de la Madre y los restaurantes: así se mueve la industria gastronómica en esta fecha

Según los registros de empresas de entrega a domicilio como Rappi, el deseo de los colombianos por celebrar a mamá se traduce en una cifra que sorprende: más de 230.000 órdenes en restaurantes solo durante el domingo de celebración, lo que representa un incremento alto en la actividad gastronómica frente a cualquier otro día de la semana.

En el corazón de estos pedidos, la gran sorpresa la dan los postres, que lideran el crecimiento con un incremento del 106,2 %, seguidos de cerca por los desayunos y la panadería, que se han convertido en la opción preferida para sorprender desde temprano en casa.

Los postres son de los productos que más tienen crecimiento de pedidos durante el día de la madre. Foto: Redes sociales: Kiwilimón

Esta tendencia gastronómica se complementa con una fuerte demanda de comida internacional y café, demostrando que los colombianos prefieren llevar la experiencia del restaurante al hogar para evitar las aglomeraciones físicas de la fecha.

A pesar de la evolución digital, las flores conservan un reinado indiscutible gracias a la conveniencia de las compras de último minuto. La demanda de ramos se dispara hasta un 130 % en esta jornada, movilizando más de 25.000 arreglos florales a través de una red de 630 floristerías locales.

Este fenómeno de “regalo exprés” también se extiende a categorías de bienestar y moda, donde productos como perfumes, maquillaje y calzado para entrega inmediata ganan terreno.

Con más de 1.500 aliados comerciales participando en la jornada, el Día de la Madre reafirma que, para los colombianos, la facilidad de celebrar de forma oportuna es la prioridad.

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Este tipo de celebraciones se convierten en un motor para la economía local, buscando también que las familias se reúnan y honren la vida de las mujeres que con esfuerzo y dedicación han sacado a sus familias adelante.

En algunas familias es tradicional celebrar este día con música. Foto: Reuters / Autor: Henry Romero

Aunque los productos anteriormente mencionados tienen un crecimiento de compras en estas fechas, distintos sectores también se ven beneficiados, como lo es el musical, pues en Colombia en algunos hogares es normal que en este día se le lleven mariachis a la madre para disfrutar de un momento de música y alegría.

Pese a eso, también hay personas que no cuentan con su madre en este plano terrenal, por lo que este día se convierte en uno de reflexión y en ocasiones de ir a visitar los cementerios en los que se encuentran.