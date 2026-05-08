Día de la Madre en Colombia: así estará el clima este fin de semana, según el Ideam

El Ideam advirtió cómo estará el clima en Colombia durante el sábado 9 y domingo 10 de mayo, fin de semana en que los colombianos celebrarán el Día de la Madre.

De acuerdo con el Ideam, para este fin de semana que se aproxima, se prevé que las lluvias sigan presentes en buena parte del territorio nacional, especialmente para el domingo, cuando podrían ser más fuertes y frecuentes.

En cuanto a Bogotá, el Ideam reportó que se esperan lluvias, sobre todo, en sectores del occidente de la ciudad, en horas de la tarde.

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“Se recomienda estar atentos en las regiones Pacífica y Andina, el sur de la región Caribe, el occidente de la Orinoquía y la Amazonía, donde podrían presentarse lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas. Se observa el tránsito por el océano Atlántico de la onda tropical número 2, la cual no generará impactos sobre el territorio nacional durante el fin de semana. En cuanto a las temperaturas máximas, podrían registrarse valores elevados en sectores de la región Caribe, especialmente en el norte, debido a la presencia de cielos mayormente despejados previstos para esta zona”, agregó el Ideam.

Por días, este es el pronóstico del clima para el sábado, 9 de mayo:

El Ideam reportó en su informe que para este sábado se prevén lluvias en gran parte del país, destacándose por su mayor intensidad en las regiones Pacífica, sectores del occidente y centro de la Andina, así como en la Amazonía y el sur de la Orinoquía, donde se concentran los acumulados más significativos.

En el informe de esa entidad también se especificó que en la región Caribe predominará un cielo entre despejado y parcialmente cubierto en áreas centrales, mientras que hacia el suroccidente se presentarán lluvias de carácter moderado en Córdoba, sur de Bolívar y Sucre. En Magdalena, Cesar y La Guajira, las precipitaciones serán más débiles y ocasionales, principalmente durante la tarde y la noche.

“En la región Andina se observará un cielo entre parcial y mayormente nublado, con episodios de lluvia fuerte en Antioquia, el Eje Cafetero y zonas del occidente de Cundinamarca, además de algunos núcleos importantes en Valle del Cauca y Tolima. Para Caldas, Quindío, Risaralda, norte de Tolima, Huila y sectores del sur y occidente de Boyacá, las lluvias tenderán a presentarse en horas de la tarde y noche”, resaltó el Ideam.

En cuanto a la región Pacífica, el Ideam destacó que continuará el predominio de cielo cubierto, acompañado de precipitaciones intensas y persistentes en Chocó y Valle del Cauca, con acumulados destacados durante gran parte del día. En Cauca se esperan lluvias de moderada intensidad, mientras que en Nariño serán más intermitentes y se concentrarán hacia el final de la jornada.

Al sur de la Orinoquía, se prevé que se mantendrán condiciones nubosas con lluvias entre moderadas y fuertes en Meta, el piedemonte llanero y áreas del suroccidente de Casanare, así como algunos eventos en el sur de Vichada. En contraste, en Arauca las precipitaciones serán escasas y aisladas.

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“En la Amazonía se prevé una jornada con lluvias generalizadas de moderada a fuerte intensidad, distribuidas en la mayoría de los departamentos y con acumulados relevantes, especialmente hacia el occidente y sur de la región. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras y esporádicas durante la noche”, concluyó el Ideam, sobre el clima para el sábado 9 de mayo.

Pronóstico del clima para el domingo 10 de abril

Para ese domingo, el Ideam prevé precipitaciones en buena parte del territorio nacional, con mayor intensidad y extensión en la Amazonía, el sur de la Orinoquía y zonas del occidente y centro de la región Andina, donde se concentrarán los acumulados más significativos.

“En la región Caribe se espera cielo entre despejado y parcialmente cubierto, acompañado de lluvias débiles y esporádicas en sectores de Córdoba, sur de Bolívar y Sucre, mientras que en Magdalena, Cesar y La Guajira predominarán condiciones mayormente secas, con algunos eventos aislados hacia el final de la tarde y la noche”, aseveró el Ideam.

Sobre la región Andina, el Ideam informó que el domingo dominará la nubosidad variable a abundante, con precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en Antioquia, el Eje Cafetero, Valle del Cauca y áreas de Cundinamarca y Tolima, donde se evidencian focos importantes. En departamentos como Caldas, Risaralda, Quindío, Huila y zonas del occidente y sur de Boyacá, las lluvias serán más probables durante la tarde y noche.

“Para la región Pacífica se anticipa cielo cubierto en la mayor parte de la jornada, con lluvias intensas y frecuentes en Chocó y norte del Valle del Cauca, mientras que en Cauca y Nariño se registrarán precipitaciones entre moderadas y fuertes, con mayor actividad en horas vespertinas y nocturnas. En el sur de la Orinoquía persistirán condiciones nubosas, con eventos de lluvia entre moderados y localmente fuertes en Meta, Casanare, el piedemonte llanero y amplios sectores de Vichada, donde se identifican áreas con altos acumulados. En contraste, en Arauca las precipitaciones serán aisladas y de menor relevancia”, informó el Ideam.

Por último, sobre la Amazonía, el Ideam destacó que para el domingo se mantendrá un panorama lluvioso, con precipitaciones generalizadas de moderada a fuerte intensidad. Se destacan acumulados elevados en Caquetá, Putumayo y Amazonas a lo largo del día.

“En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias, aunque podrían presentarse algunas precipitaciones ligeras”, concluyó el Ideam.