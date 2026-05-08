Miles de familias este domingo, buscan espacios donde puedan compartir con los suyos celebrando el Día de la Madre llevándola a comer fuera de casa, sin embargo muchos no saben a que lugares pueden ir.

Día de la Madre: ¿qué es lo que más piden los colombianos durante esta fecha?

La ciudad de Bogotá posee una oferta variada de gastronomía que puede ser disfrutada particularmente en estas ocasiones especiales.

Una de esas opciones son las plazas de mercado, siendo estos espacios no solo destinos turísticos y culturales, sino también los pilares de la economía popular.

En las plazas de mercado hay gran variedad de platos. Foto: Suministrado por Secretaría de Desarrollo Económico de Cali

Las plazas representan un ecosistema único donde la tradición se encuentra con la innovación culinaria.

Al almorzar en una plaza, los ciudadanos apoyan directamente a familias que han preservado recetas por generaciones, fortaleciendo un modelo económico sostenible que beneficia a productores regionales y emprendedores locales.

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Para quienes buscan una experiencia que combine historia y excelencia gastronómica, estas sedes destacan por la diversidad gastronómica que se puede encontrar:

La Perseverancia (Santa Fe): Es el referente de la cocina de tradición en el centro de Bogotá. Allí disfrutar de un plato no es darle gusto al paladar es reavivar las recetas que por décadas han acompañado a las familias. (Horario: 6:00 a. m. a 5:00 p. m.).

Es el referente de la cocina de tradición en el centro de Bogotá. Allí disfrutar de un plato no es darle gusto al paladar es reavivar las recetas que por décadas han acompañado a las familias. (Horario: 6:00 a. m. a 5:00 p. m.). La Concordia (La Candelaria): Declarada Bien de Interés Cultural, ofrece un ambiente patrimonial único. Aquí, la celebración puede variar desde recetas típicas hasta opciones mucho más variadas. (Horario: 7:00 a. m. a 3:00 p. m.).

Declarada Bien de Interés Cultural, ofrece un ambiente patrimonial único. Aquí, la celebración puede variar desde recetas típicas hasta opciones mucho más variadas. (Horario: 7:00 a. m. a 3:00 p. m.). Doce de Octubre (Barrios Unidos): Con ocho décadas de historia, esta plaza es sinónimo de maestría en la cocina criolla. Es ideal para familias que buscan sabores contundentes pero conservando el legado. (Horario: 8:00 a. m. a 3:00 p. m.).

Con ocho décadas de historia, esta plaza es sinónimo de maestría en la cocina criolla. Es ideal para familias que buscan sabores contundentes pero conservando el legado. (Horario: 8:00 a. m. a 3:00 p. m.). 20 de Julio (San Cristóbal): Un hito arquitectónico que combina la fe y el sabor. Su cercanía al Santuario del Divino Niño la hace perfecta para las familias que integran la espiritualidad en su festejo. (Horario: 7:00 a. m. a 5:00 p. m.).

Un hito arquitectónico que combina la fe y el sabor. Su cercanía al Santuario del Divino Niño la hace perfecta para las familias que integran la espiritualidad en su festejo. (Horario: 7:00 a. m. a 5:00 p. m.). Siete de Agosto (Barrios Unidos): Heredera de la despensa cundiboyacense, esta plaza es el reflejo del campo en la ciudad. Ofrece una variedad inigualable de platos que utilizan los productos más frescos que llegan desde los distintos departamentos del país. (Horario: 7:00 a. m. a 2:00 p. m.).

En las plazas de mercado de Bogotá se pueden encontrar platos de la comida típica colombiana. Foto: Suministrada a SEMANA

Celebrar en las plazas de mercado este 10 de mayo es también un acto de arraigo con Colombia. La disponibilidad inmediata de frutas, verduras y carnes provenientes directamente del campo garantiza frescura y buenos precios, permitiendo que la economía popular de Bogotá siga creciendo.

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Desde platos típicos como el cuchuco y el bagre sudado, hasta apuestas gourmet como risottos y pollo peruano, las Plazas Distritales se consolidan como el corazón de la gastronomía bogotana, invitando a los ciudadanos a redescubrir su cultura a través del paladar.