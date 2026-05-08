En el barrio California, de la localidad de Kennedy, permanecen afectados miles de ciudadanos tras un enorme hueco que cada día crece más. El socavón afecta a miembros de una comunidad educativa, entre los que destacan más de 1.500 estudiantes, padres de familia, vecinos y transeúntes del sector.

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Esta emergencia vial fue denunciada por el concejal del Partido de la U, Rubén Torrado, quien le hizo un llamado especial a Natasha Avendaño, gerente del Acueducto. SEMANA se contactó con la EAAB, quien reveló las causas del daño y el plan que se tiene con esta novedad.

Las fotos del socavón evidencian la emergencia que representa. “Son huecos demasiado grandes, donde cualquier persona podría accidentarse, y que no han recibido soluciones prontas frente a esta problemática de riesgo”, declaró el concejal.

Concejal denuncia enorme hueco en Kennedy. Foto: Composición SEMANA | Fotos suministradas

Torrado denuncia que la vía permanece cerrada, afectando a estudiantes, padres de familia, rutas escolares, peatones, motociclistas y vehículos particulares que normalmente transitan en el sector.

Aun lo más grave es que el concejal aseguró que los llamados de la comunidad educativa y de los vecinos del sector a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Alcaldía Local de Kennedy no han servido, ya que, según Torrado, no dan respuesta a la ciudadanía.

Respuesta del Acueducto

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá le respondió a SEMANA que tienen conocimiento de la emergencia y aseguraron que ya adelantan el relleno provisional del área afectada.

Además, revelaron a este medio que ya se programó una intervención definitiva sobre la tubería de alcantarillado afectada y la recuperación del espacio público. Estos trabajos se realizarán entre el lunes 11 y el domingo 17 de mayo de 2026.

La empresa de acueducto adelantará la intervención la próxima semana. Foto: Acueducto de Bogotá - API

La EAAB explicó que esta semana adelantó los trabajos de investigación mediante equipos de circuito cerrado de televisión, en donde encontraron la existencia de conexiones erradas y domiciliarias de alcantarillado instaladas por usuarios.

Según la empresa encargada, esta fue la razón del daño en la red de alcantarillado ubicada en la calle 36 Bis Sur con Carrera 73.

“Una conexión errada se presenta cuando el usuario conecta su red interna de alcantarillado sanitario al sistema de aguas lluvias, afectando la capacidad de las redes y generando filtraciones”, aseguró la EAAB a SEMANA.

La ciudadanía se mantiene a la espera de las acciones correctivas de la empresa de acueducto y, por su parte, el concejal recordó que este tipo de afectaciones se han venido presentando de manera reiterada en Bogotá.