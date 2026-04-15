Estudiante cayó en hueco en Kennedy; bomberos atendieron la emergencia en el sector

Un estudiante cayó en una alcantarilla en Kennedy y tuvo que ser rescatado en una operación de emergencia. El incidente volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los peatones en Bogotá.

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Caída en Kennedy expone fallas en alcantarillado

Un nuevo incidente en el suroccidente de la ciudad volvió a encender las alarmas sobre el estado de la infraestructura urbana en Bogotá.

La caída de un estudiante en una alcantarilla abierta, en la localidad de Kennedy, no solo generó angustia entre la comunidad, sino que reavivó un debate recurrente: el abandono y los riesgos latentes en el espacio público.

El hecho ocurrió cuando el menor transitaba por una vía del sector y cayó en una alcantarilla cuya tapa, aparentemente, no estaba bien asegurada.

La emergencia obligó la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que logró rescatarlo tras varios minutos de maniobras.

“Realizamos el rescate y brindamos atención prehospitalaria a un menor de edad que cayó en una alcantarilla en la carrera 86D con calle 38C Sur. Se solicitó apoyo de la Secretaría de Salud y se aseguró el área", dijeron desde la entidad.

El estudiante fue auxiliado por unidades de emergencia y trasladado a un centro asistencial.

Aunque no hubo consecuencias fatales, el episodio dejó en evidencia los riesgos a los que están expuestos peatones, especialmente menores de edad, en zonas donde la infraestructura presenta fallas.

Según el reporte, la alcantarilla tenía problemas visibles en su cobertura, lo que habría provocado el accidente.

Vecinos del sector donde ocurrió el accidente denunciaron que el problema ya había sido reportado con anterioridad.

Sin embargo, aseguran que no hubo una intervención oportuna. Este patrón sobre denuncias ignoradas o demoradas es uno de los principales reclamos ciudadanos frente a la gestión del espacio público.

Un estudiante cayó en una alcantarilla en Kennedy y tuvo que ser auxiliado por personas en el lugar, en medio de la preocupación por el estado del espacio público. Foto: X @ElJuliSastoque- API

Crece el riesgo en las calles de Bogotá

El incidente ha generado indignación en redes sociales y ha puesto nuevamente en la mira a las autoridades distritales, a quienes se les exige mayor control, inspección y mantenimiento de la infraestructura urbana.

Este tipo de situaciones, lejos de ser aisladas, se han repetido en distintas zonas de la ciudad, particularmente en sectores con obras o mantenimiento deficiente.

Casos similares han sido documentados anteriormente en Kennedy, donde incluso un niño cayó en una alcantarilla de varios metros de profundidad en 2025.

Este hecho ya había generado preocupación ciudadana por la falta de señalización y control en espacios públicos.

Expertos en urbanismo y gestión del riesgo coinciden en que este tipo de incidentes refleja un problema estructural más amplio: el deterioro progresivo del espacio público en Bogotá.

Factores como el hurto de tapas de alcantarillado, la falta de mantenimiento preventivo y la ejecución de obras sin señalización adecuada contribuyen a este escenario.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá han advertido en múltiples ocasiones sobre el robo de infraestructura metálica, que deja expuestos huecos peligrosos en vías y andenes.

A esto se suma la responsabilidad de contratistas en zonas intervenidas, donde la señalización suele ser insuficiente o inexistente.

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La falta de coordinación institucional también agrava la situación. En muchos casos, los reportes ciudadanos no son atendidos con la rapidez necesaria, lo que prolonga los riesgos.

Más allá del susto y el rescate, el caso deja una advertencia clara: el deterioro del espacio público sigue siendo un riesgo real en Bogotá.

Sin intervenciones oportunas y control permanente, estos accidentes pueden repetirse, con consecuencias cada vez más graves.