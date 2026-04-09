Ibagué estrena nuevo ícono urbano: así quedó la glorieta de la calle 19

La glorieta de la calle 19 en Ibagué dejó de ser solo un punto de tránsito para convertirse en un espacio emblemático que combina historia, sostenibilidad y diseño moderno.

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La obra, liderada por la Corporación G50, busca fortalecer la identidad urbana y promover la apropiación ciudadana en uno de los sectores más representativos de la capital tolimense.

Una apuesta por la sostenibilidad y la cultura ciudadana

La transformación de la glorieta de la calle 19 en Ibagué marca un nuevo capítulo en la manera en que las ciudades intermedias del país están resignificando sus espacios públicos.

Más allá de una intervención estética, este proyecto se perfila como una apuesta urbana integral que combina memoria histórica, sostenibilidad y apropiación ciudadana, en línea con las tendencias contemporáneas de desarrollo urbano.

La obra, entregada por la Corporación G50, representa una renovación total de uno de los puntos más emblemáticos de la capital tolimense, un nodo clave tanto para la movilidad como para la identidad local.

Este tipo de intervenciones no son menores en una ciudad que, además de ser centro político y económico del departamento, se reconoce como la Capital Musical de Colombia por su tradición cultural y artística.

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Desde el punto de vista urbanístico, la intervención responde a un enfoque que va más allá de la infraestructura vial.

La glorieta dejó de ser únicamente un espacio de tránsito para convertirse en un lugar de permanencia, contemplación y significado simbólico.

La estrategia vial no se limita a los grandes corredores. Uno de los componentes con mayor impacto social es la recuperación de la malla vial interna de los barrios. Foto: Alcaldía de Ibagué - API.

La locomotora restaurada, el eje del nuevo espacio urbano

Uno de los elementos centrales fue la restauración de la locomotora, pieza icónica que evoca el pasado ferroviario de la región.

Este proceso incluyó labores técnicas de conservación, pintura y protección, con el objetivo de garantizar su preservación en el tiempo.

La recuperación de este símbolo no es un hecho aislado.

En el urbanismo contemporáneo, la incorporación de elementos patrimoniales cumple una función clave en la construcción de identidad urbana.

Al integrar historia con espacio público, se fortalece el sentido de pertenencia y se promueve una narrativa de ciudad que conecta pasado y presente.

A esto se suma un componente ambiental y paisajístico que redefine la experiencia del lugar.

La glorieta fue intervenida con un diseño que incorpora especies vegetales y zonas verdes, lo que no solo mejora la estética, sino que contribuye a la regulación térmica y a la sostenibilidad urbana.

Este tipo de soluciones basadas en la naturaleza es cada vez más frecuente en ciudades que buscan adaptarse a los desafíos del cambio climático.

La iluminación, por su parte, juega un papel estratégico. La instalación de un sistema moderno no solo embellece el entorno, sino que incrementa la seguridad y permite que el espacio sea utilizado durante la noche, ampliando su funcionalidad.

Este enfoque responde a una premisa clave del urbanismo actual: los espacios públicos deben ser seguros, accesibles y activos en diferentes horarios.

Desde la perspectiva de movilidad, la intervención también tiene implicaciones importantes. Las glorietas, por su naturaleza, son puntos críticos de circulación.

Su adecuación no solo mejora el flujo vehicular, sino que puede contribuir a reducir conflictos viales y optimizar la conectividad urbana.

Así, Ibagué avanza hacia un modelo de ciudad más moderno, amable y conectado con su historia, donde los espacios públicos dejan de ser simples escenarios de paso para convertirse en verdaderos puntos de encuentro y construcción colectiva.