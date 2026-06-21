Alcalde de Medellín le responde al presidente Gustavo Petro en medio de los escrutinios: “No mientas más”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le respondió durante la noche de este domingo, 21 de junio, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien le reclamó por los escrutinios que realizan en la capital de Antioquia.

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“Petro, entiendo tanto tu desespero y tu situación mental que te responderé con benevolencia. No mientas más, que eso te hace daño”, expresó el alcalde de Medellín al inicio de su pronunciamiento.

De igual manera, Gutiérrez señaló que es la Registraduría Nacional la encargada de permitir los ingresos a los puntos de escrutinios.

“La Registraduría es quien debe decir quién puede ingresar. Además, aprovecho para resaltar el trabajo del Registrador y de todo su equipo. Justamente la Policía, la de todos los colombianos, no la tuya como crees que es, es quien está garantizando el orden y la tranquilidad para que se realice el escrutinio de forma transparente y segura“, agregó.

La declaración más fuerte llegó al final de su pronunciamiento, cuando hizo referencia al futuro del Gobierno nacional y a una eventual transición de poder.

“Entiendo tu susto, pues seguramente no habrá empalme sino auditoría forense”, manifestó Gutiérrez.

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El presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta de X: “Le ordeno al director general de la Policía, general William Rincón, asumir directa y personalmente la conducción de la policía de Corferias en Bogotá y Plaza Mayor en Medellín para garantizar el cuidado del voto a los escrutadores”.

El mandatario denunció minutos antes que en Corferias no dejaban ingresar a los abogados de escrutinio. Tras el preconteo de las elecciones de este domingo, los jueces del Consejo Nacional Electoral deberán realizar un nuevo registro para confirmar al ganador.

Petro agregó que en Plaza Mayor, el centro de votación más grande en Medellín, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, estaría impidiendo que los abogados escrutadores hagan su trabajo.