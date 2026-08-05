Otro extranjero fue enviado a prisión por explotación sexual con una menor en Medellín: esto se sabe

Un ciudadano de Curazao (Países Bajos), identificado como Stracey Diámin Karim Agata, fue enviado a la cárcel junto con Alexánder Sánchez García, luego de ser señalados de presuntamente participar en hechos relacionados con la explotación sexual comercial de una menor de 14 años.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la noticia por medio de su cuenta en la red social X, donde sostuvo que no van a tolerar este tipo de actos con las menores de edad en la capital antioqueña y destacó los controles y operativos que vienen adelantando las autoridades.

“En Medellín no hay espacio para los depredadores sexuales. Stracey Diámin Karim Agata, ciudadano de Curazao (Países Bajos), señalado de sostener encuentros sexuales a cambio de dinero con una menor de 14 años y de suministrarle bebidas embriagantes y sustancias estupefacientes, fue enviado a la cárcel junto con Alexánder Sánchez García, quien sería el contacto con la víctima y quien coordinaba los encuentros”, manifestó Gutiérrez.

Se conoció que hubo una coordinación entre las autoridades de Colombia y varias instituciones del nivel internacional que atacan este tipo de prácticas.

“Gracias al trabajo articulado entre la Policía Nacional, DIPRO, HSI, Migración Colombia, Fiscalía y las autoridades neerlandesas en el Task Force desarrollado en la Embajada de los Países Bajos, se logró ubicarlos y ponerlos a disposición de la justicia”, señaló el mandatario.

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Panorámica de Medellín de noche. Foto: Getty Images

Gutiérrez también resaltó los resultados que ha obtenido su administración en la lucha contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), un fenómeno que ha sido objeto de múltiples operativos en Medellín debido al aumento del turismo sexual.

“Con este ya son 35 extranjeros capturados relacionados con ESCNNA en lo que llevamos de administración y vamos por más. En Medellín, proteger a nuestros niños y adolescentes no es negociable. Uno a uno van cayendo”, concluyó.

En Medellín y el departamento de Antioquia, las autoridades avanzan en las investigaciones correspondientes para determinar si hay más personas vinculadas a este tipo de prácticas.