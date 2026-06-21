El ministro de Defensa se refirió a las protestas por los resultados electorales: “Se están saliendo de la campaña que promueve el respeto por la vida y la paz”

En la noche de este domingo 21 de junio, y tras recibir varios informes sobre manifestaciones en algunas ciudades del país, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, envió un mensaje.

Desde el puesto de mando unificado, en el occidente de Bogotá, el ministro de Defensa advirtió que las manifestaciones que se han presentado para reclamar un nuevo conteo en los resultados no tienen relación con la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda.

“Esas personas se están saliendo de la campaña que promueve el respeto por la vida y la paz”, manifestó. “El candidato Cepeda ha dicho que reconoce los resultados del preconteo, pero que impugnará ciertas mesas de votación y que eso corresponde a los jurados de escrutinio conformados por jueces, notarios y registradores que van a revisar cada voto y confirmar los resultados”.

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Las manifestaciones violentas, resaltó, se alejarían por completo de las bases y los discursos que han emitido el candidato Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.

Para el ministro de Defensa, este tipo de manifestaciones deben ser rechazadas por los integrantes de la campaña política.

“Las personas que piensen irse por ese lado se están saliendo de esa campaña que promueve el respeto por la vida, por la paz, por respetar las diferencias. Generan una mancha por esa campaña que ha hecho el candidato Cepeda por motivar la unión, la vida y la tranquilidad”, aseveró.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, envió un mensaje al nuevo presidente de Colombia y entregó un balance sobre cómo recibirá el sector defensa. “Mis mejores deseos”, afirmó. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/jWCrlBDHc9 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 22, 2026

Por esto, invitó a los ciudadanos a mantener la calma: “El escrutinio le corresponde a los jueces, a los notarios, a los registradores, no a las confrontaciones y actos vandálicos”.

En la actualidad, se presentan manifestaciones en las inmediaciones de Corferias, en el occidente de Bogotá, así como en la Avenida Las Américas.

Candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Igualmente, se han presentado varios disturbios en Puerto Resistencia, en la ciudad de Cali.

Mensaje a Abelardo De La Espriella

Finalmente, el ministro de Defensa le envió un mensaje al presidente electo Abelardo De La Espriella, con el fin de que enviara un mensaje de respeto.

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“Esperemos que el candidato De La Espriella dé un mensaje orientado al respeto por la ley, por las personas y que aquí ganemos todos como país”, precisó.

Desde Barranquilla, el presidente electo enviará un mensaje tras obtener 12.959.515 votos.