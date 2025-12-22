Ibagué le gana a las grandes capitales: 13 escenarios, récord de eventos y el mejor evento deportivo del país

Durante más de una década Ibagué enfrentó limitaciones en infraestructura deportiva que condicionaron su desarrollo y la organización de grandes eventos. Hoy las cosas son distintas y el deporte dejó de ser una tarea pendiente para convertirse en una política pública estructural, con impactos sociales, económicos y urbanos visibles.

“Por años hablamos de deporte sin escenarios ni planificación. Ahora podemos decir que se convirtió en una apuesta real de ciudad, con resultados concretos”, señaló la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

Uno de ellos es el reconocimiento que le entregó a la ciudad la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (ACORD), por segundo año consecutivo, como sede del Mejor Evento Deportivo de Colombia, gracias a la organización de la Copa Davis a comienzos de 2025, en el Complejo de Raquetas del Parque Deportivo.

Un logro que destaca la capacidad de Ibagué para planear, ejecutar y sostener una estrategia deportiva integral. En la evaluación superó a ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Montería. El jurado valoró aspectos como la logística, la operación técnica, la experiencia para los atletas y el público, además del impacto social que se generó alrededor del evento.

Escenarios deportivos de primer nivel

Uno de los pilares de esta transformación es la infraestructura. En 2025 Ibagué logró la finalización de sus escenarios deportivos, cerrando un ciclo de más de diez años de obras inconclusas. Hoy cuenta con 13 escenarios que cumplen estándares reglamentarios y competitivos, condición clave para atraer eventos nacionales e internacionales.

Un símbolo de este proceso es la consolidación de la ciudad como una de las pocas del país con dos complejos acuáticos certificados internacionalmente: las Piscinas Olímpicas ‘Hernando Arbeláez Jiménez’, en la Unidad Deportiva de la calle 42, y el Complejo Acuático del Parque Deportivo. Ambos cuentan con infraestructura de alto nivel para competencias nacionales e internacionales.

Actualmente, 24 clubes, tres ligas y cerca de 800 deportistas entrenan de manera permanente en estos escenarios, que en 2025 fueron sede de competencias como el Nacional Interligas de Natación Carreras, el Nacional Novatos de Clavados y los Interclubes de Polo Acuático.

La apuesta también incluye infraestructura recreativa para la comunidad. Las piscinas de olas, recientemente entregadas al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (Imdri), ampliaron la oferta de espacios para el aprovechamiento del tiempo libre.

“Todo esto tiene un impacto real en la vida de la gente. El trabajo conjunto con clubes y ligas nos ha permitido recuperar la confianza y demostrar que sí es posible cumplir”, destacó la alcaldesa Aranda.

Récord de eventos

Las cifras reflejan el alcance del proceso. Durante 2025, Ibagué fue sede de 73 eventos deportivos nacionales e internacionales, con la participación o impacto directo de más de 52.000 personas. Esta dinámica ha beneficiado a sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio, fortaleciendo la economía local.

“La organización de eventos de este nivel demuestra que hoy contamos con la capacidad técnica, logística y humana para responder a estándares internacionales”, subrayó Aranda.

Con eventos de talla mundial como la Copa Davis, el Campeonato Mundial de Clubes de Fútbol de Salón, válidas nacionales de BMX y la proyección de la Crono de Rigo para 2026, Ibagué es un referente nacional.

“El deporte no es solo competencia, es una herramienta para construir ciudad, generar oportunidades y fortalecer el tejido social”, concluyó la alcaldesa.