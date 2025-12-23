Ibagué ejecuta el mayor plan vial de su historia con inversiones que superan los 140.000 millones de pesos

Ibagué vive uno de los momentos más determinantes de su desarrollo urbano. En medio de un crecimiento sostenido y de una demanda histórica por mejores vías, la ciudad avanza en una intervención integral que busca transformar su movilidad, fortalecer la competitividad regional y cerrar brechas entre el centro urbano y sus barrios. La apuesta, liderada por la administración de la alcaldesa Johana Aranda, supera los 140.000 millones de pesos y marca un punto de inflexión en la forma como la capital del Tolima concibe su infraestructura vial.

Una de las intervenciones más representativas se ejecuta actualmente en la Carrera 5, una de las calles principales de la ciudad. Allí se están pavimentando más de 90 calles, lo que transformará radicalmente la experiencia urbana de los ciudadanos en esa zona. “No se trata solo de pavimentar calles, sino de construir una ciudad más conectada, más equitativa y con mejores condiciones para vivir y producir”, señaló la mandataria al referirse al alcance del plan, que combina grandes corredores estratégicos con intervenciones barriales y soluciones de impacto inmediato.

La estrategia vial no se limita a los grandes corredores. Uno de los componentes con mayor impacto social es la recuperación de la malla vial interna de los barrios. Con una inversión cercana a los 30.000 millones de pesos, la administración municipal proyecta la pavimentación de 500 calles o cuadras en las 13 comunas, priorizando sectores que ya cuentan con redes certificadas de acueducto y alcantarillado.

La meta es clara: dignificar la vida cotidiana de miles de familias. “Cuando una calle se pavimenta, no solo mejora la movilidad; también se transforma el entorno, se valorizan las viviendas y se fortalece el sentido de pertenencia”, explicó la alcaldesa.

A esta intervención estructural se suma una estrategia de impacto inmediato que completa dos años de operación: la ‘Ambulancia Vial’. Concebida como un equipo de respuesta rápida, ha permitido tapar más de 2.500 huecos en puntos críticos de la ciudad, mejorando la transitabilidad y reduciendo riesgos para conductores y peatones.

Corredores estratégicos como la calle 19, la carrera Primera, la calle 10, la calle 60 y tramos de las avenidas Ambalá y Guabinal ya han sido intervenidos, al igual que sectores residenciales como Restrepo, La Cima y El Bosque. Durante 2024 y 2025, cerca de 30 barrios se beneficiaron con la renovación de vías internas, sumando alrededor de 100 cuadras completamente rehabilitadas.

Visión a largo plazo

Otro eje del plan es el denominado Combo 3x1, una estrategia que articula reposición de redes, alcantarillado y pavimentación en una sola intervención. Para este frente, la Alcaldía destina 34.000 millones de pesos que permitirán intervenir 53 calles adicionales en distintos sectores, garantizando obras duraderas y reduciendo costos futuros de mantenimiento.

Para 2026, uno de los proyectos prioritarios se ejecutará en la comuna Siete, en el corredor vial comprendido entre las calles 103 y 175, en donde el Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) invertirá 23.000 millones de pesos en la modernización de redes, mientras que la Alcaldía destinará cerca de 17.000 millones para la pavimentación del tramo entre las calles 103 y 124, además de la actualización del alumbrado público.

Esta obra tendrá un impacto que va más allá de lo urbano. Mejorará la movilidad de sectores como El Salado y fortalecerá la conexión con los corregimientos de San Bernardo y San Juan de la China, facilitando el acceso de productores agrícolas, empresarios turísticos y visitantes del corredor norte de la ciudad. “Estas vías son claves para integrar el campo con la ciudad y potenciar la economía local”, destacó Aranda.

En conjunto estas inversiones configuran la mayor transformación vial de la historia reciente de Ibagué. Más allá del concreto y el asfalto, el proyecto representa una apuesta por la equidad urbana, la integración territorial y la recuperación de la confianza en lo público. “La clave ha sido planear bien para no intervenir una vía varias veces. Esto ahorra recursos y le da tranquilidad a la ciudadanía”, señaló Aranda.

Con una combinación de obras estructurales, intervenciones barriales y soluciones de respuesta rápida, la capital del Tolima avanza hacia un modelo de movilidad más eficiente y sostenible. “Estamos sentando las bases de una ciudad mejor conectada, que piensa su crecimiento con visión de futuro”, concluyó la alcaldesa.