Reportan artefacto explosivo contra las instalaciones de un banco en Cali

Las alteraciones del orden público no cesan en Cali, Valle del Cauca, donde la noche de este domingo, 21 de junio, se conoció que lanzaron un artefacto explosivo contra las instalaciones de un banco. La Policía Metropolitana ha desplegado todo un operativo en diferentes zonas con el fin de poder contener los hechos de violencia.

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La información confirmada por la Policía de Cali a SEMANA es que en el sector de Alfonso López, a la altura del Puente de los Mil Días, un hombre iba a bordo de una motocicleta cuando fue atacado a disparos por desconocidos que luego huyeron con rumbo desconocido.

Entretanto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, habló sobre los grandes problemas que han ocurrido en algunas partes de la ciudad, donde han dañado varios elementos.

De acuerdo con el mandatario, los hechos de violencia se registran en Puerto Rellena y la Autopista Suroriental, donde algunas personas han intentado alterar el orden público y causar daños a la infraestructura de la ciudad.

“La situación en Cali sigue contenida a un sector de la ciudad, que es el sector alrededor de Puerto Rellena, por la autopista suroriental también. Hay, en general, una aglomeración donde las personas simplemente están, pero hay un grupo de desadaptados que están intentando hacer vandalismo; han vandalizado algunas cámaras de fotomulta”, dijo.

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Al mismo tiempo, indicó: “Quiero ser muy claro en que los vamos a agarrar a todos los bandidos que se han puesto a hacer eso. Ofrecemos, vamos a ofrecer una recompensa. Mañana anunciamos el monto y estamos revisando justamente las cámaras para ver con los responsables”.