“Es un evento constitucional, que le da continuidad al Estado”: comandante de las FF. MM. sobre posesión de Abelardo De La Espriella en Cali

El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, dio este jueves, 6 de agosto, un contundente mensaje en el Cantón Militar Pichincha, en Cali, donde se prepara el reconocimiento de tropas por parte del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y se conozca la nueva cúpula militar.

Sin embargo, su mensaje no solo no llega solo a las tropas, si no que retumba en un momento en el que algunos sectores políticos cercanos al petrismo han puesto en duda la elección de De la Espriella.

🔴 Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en vivo

“Esta, jóvenes, es una responsabilidad muy importante que tiene el país, que tienen las Fuerzas Militares; les pido, por favor, dentro de los parámetros de la disciplina, que cada uno haga lo que tiene que hacer”, dijo el oficial.

La parte más emotiva sucedió cuando les dijo a los militares que este tipo de eventos representan la solidez de un Estado.

“Esta tarea no es solamente una tarea ceremonial, tenemos 11 mil hombres desplegados, con nuestra Policía, con nuestras Fuerzas Militares, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, trabajando para este evento, un evento constitucional, que le da continuidad al Estado, entonces cada uno tiene que dar todo lo que les corresponde”, indicó.

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Además, les pidió mucha disciplina para que esta ceremonia sea única.

“A ustedes les corresponde lo ceremonial, mucha disciplina, mucha marcialidad, mucha exactitud en lo todo lo hagamos, que esta ceremonia sea extraordinaria porque aquí es donde demostramos que estas fuerzas militares, esta policía nacional, son instituciones permanentes y se mantienen en el tiempo”, dijo el oficial.

Por último, pidió a los vallecaucanos ayuda para anticiparse a posibles actos de terrorismo.

La gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Alejandro Eder recibieron al ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, y a la delegación oficial que lo acompaña. Foto: Gobernación del Valle Foto: El País

Cali ha sido el destino de decenas de mandatarios, personalidades de diferentes países y autoridades colombianas que asistirán este viernes, 7 de agosto, en la inédita posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, la cual se realizará en el Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali.

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Para garantizar la seguridad, como lo dijo el oficial, se han desplegado contingentes militares y de policía que han permitido, por ejemplo, anticiparse a posibles atentados y detectar el transporte de explosivos como los casi 500 kilos de nitrato de amonito incautados en un bus en el kilómetro 87 de la vía Panamericana, en la vereda San Rafael del municipio de Santander de Quilichao.

Precisamente, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, dijo que “Las primeras investigaciones indican que el peligroso criminal alias “Max Max”, integrante de las disidencias de alias “Mordisco”, estaría detrás de la articulación de estos intentos terroristas para asesinar a civiles y a integrantes de la Fuerza Pública".

“Por información que permita la ubicación y captura de alias “Max Max” se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Como ha ocurrido con otros cabecillas de esta organización criminal, la Fuerza Pública mantendrá la ofensiva hasta llevarlo ante la justicia".