Se encadenaron a la puerta de una clínica: trabajadores de la salud denuncian seis meses sin recibir salario en Cali

Una protesta protagonizada por un grupo de personas llamó la atención en el sur de Cali, este viernes 18 de septiembre, luego de que publicaran un video en redes sociales sobre el hecho. Se trataría de profesionales de la salud que decidieron encadenarse en la entrada de la Clínica Integral San Jorge, ubicada en inmediaciones del Club Noel, para reclamar por el pago de los salarios que, según denuncian, están pendientes desde abril.

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El material muestra a las trabajadores encadenadas en el acceso a la institución mientras exponen las razones que las llevaron a realizar esta protesta. De acuerdo con una de la persona que habla el metraje, durante varios meses han recibido respuestas que no han terminado en una solución concreta frente a la deuda salarial.

“Es muy injusto que desde el mes de abril hasta ahora, septiembre, a nosotros los auxiliares de enfermería de la Clínica Integral San Jorge no nos hayan resuelto ningún pago”, manifestó.

La falta de ingresos también habría complicado situaciones personales de algunas de las trabajadoras. Una de las manifestantes relató que tiene bajo su responsabilidad el cuidado de un hermano que requiere atención médica intensiva y que, ante la ausencia de recursos, ha tenido dificultades para garantizarle los servicios necesarios para su tratamiento.

Se habrían encadenado a la puerta de la clínica. Foto: Captura tomada de redes sociales / API

Las enfermeras exigen una respuesta a la Clínica Integral San Jorge y reclaman que se establezca una fecha concreta para recibir los pagos pendientes. Hasta el momento de la publicación, las denuncias expuestas por las trabajadoras estaban a la espera de una respuesta por parte de la institución y de las autoridades competentes.

Por otro lado, según afirmó una de las personas, la EPS a la que están vinculadas habría recibido cerca de $1.000 millones, pese a lo cual continuarían pendientes los pagos de las trabajadoras. Esta afirmación corresponde a la denuncia realizada por el manifestante y requiere ser aclarada por las entidades involucradas.

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La situación se presenta además en un momento complejo para el sistema de salud de Cali. La ciudad continúa enfrentando las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto, que afectó parte de su infraestructura hospitalaria, por lo que gran parte de la edificaciones destinadas a este servicio quedaron con graves daños.

Mientras avanza la discusión sobre la situación financiera y operativa del sector, las enfermeras mantienen su protesta a la espera de una respuesta que permita resolver los pagos que aseguran tener pendientes desde hace seis meses.