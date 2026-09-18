De zona riesgosa a megaproyecto: el puente de Bogotá que ahora hasta tiene una cancha de pádel

Un espacio que durante años permaneció deteriorado, oscuro y con poco uso ahora luce completamente diferente en Bogotá. Bajo el puente de la calle 63 con avenida Boyacá, en la localidad de Engativá, el Distrito inauguró un nuevo espacio deportivo que tiene como principal atractivo la primera cancha de pádel instalada en un espacio público de la ciudad.

Galán anuncia si habrá racionamiento de agua en Bogotá: “Es una decisión que no fue fácil”

La entrega se realizó en la noche del jueves 17 de septiembre y estuvo encabezada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con funcionarios del Distrito y autoridades locales. La intervención busca darle un nuevo uso a una zona que había sido afectada por problemas como inseguridad, acumulación de residuos y deterioro.

La transformación comprendió aproximadamente 4.300 metros cuadrados de espacio público, que fueron sometidos a trabajos de limpieza, adecuación y recuperación. También se realizó una intervención artística para cambiar la percepción que los habitantes tenían del lugar.

Además del escenario para practicar pádel, el nuevo espacio cuenta con un parque infantil, gimnasio y áreas destinadas a la actividad física y al encuentro de los ciudadanos. También fueron habilitados baños públicos, bicicleteros y una zona para Food Trucks.

Durante la inauguración, Galán destacó que la recuperación de estos lugares busca convertir espacios que anteriormente representaban puntos críticos en escenarios de encuentro para los habitantes.

La obra tuvo una inversión de $1.381 millones, de ese monto, $981 millones fueron aportados por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), mientras que los $400 millones restantes correspondieron a la Alcaldía Local de Engativá. Los recursos fueron destinados a mejorar las condiciones del sector, fortalecer la seguridad y habilitar nuevos espacios para la comunidad.

La intervención hace parte de una estrategia con la que el distrito busca recuperar zonas ubicadas bajo puentes y otros espacios que permanecían subutilizados. Con la entrega de este punto, Bogotá suma tres bajopuentes recuperados: el de la calle 63 con avenida Boyacá y otros dos ubicados en la NQS con calles 45 y 53.

Dos locales fueron sellados en Bogotá por malas condiciones sanitarias: habrían encontrado plagas

El nuevo espacio está pensado no solo para los deportistas, sino también para las familias y habitantes de sectores como Estrada, La Estradita, La Cabaña y Normandía. La apuesta de la administración es que la presencia constante de ciudadanos ayude a recuperar estos lugares y a integrarlos nuevamente a la dinámica de los barrios.

Así, un espacio que anteriormente permanecía deteriorado y era considerado poco atractivo para la comunidad ahora incorpora deporte, recreación y servicios públicos, con una cancha de pádel como uno de sus principales atractivos.